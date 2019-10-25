Son Dakika
Yaya geçidinde otomobil çarpan Helin yaralandı
BURSA'nın İznik ilçesinde, ilkokul öğrencisi Helin A.'ya yaya geçidinde otomobil çarptı. Hastaneye kaldırılan küçük kızın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. İlçeye bağlı Atatürk Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, Kadir...
GÜVENLİK 25.10.2019, 15:50
BURSA'nın İznik ilçesinde, ilkokul öğrencisi Helin A.'ya yaya geçidinde otomobil çarptı. Hastaneye kaldırılan küçük kızın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
İlçeye bağlı Atatürk Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, Kadir Koyutürk İlkokulu'nda eğitim gören Helin A., öğle yemeği için okulundan çıktı. Yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen küçük kıza, Yılmaz Tarhan'ın kullandığı 16 ZH 715 plakalı otomobil çarptı. Kazada yaralanan Helin A. olay yerine çağrılan ambulansla İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan küçük kızın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Sürücü ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
FOTOĞRAF
İlçeye bağlı Atatürk Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, Kadir Koyutürk İlkokulu'nda eğitim gören Helin A., öğle yemeği için okulundan çıktı. Yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen küçük kıza, Yılmaz Tarhan'ın kullandığı 16 ZH 715 plakalı otomobil çarptı. Kazada yaralanan Helin A. olay yerine çağrılan ambulansla İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan küçük kızın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Sürücü ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
FOTOĞRAF
20°
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 25 Ekim 2019
|İmsak
|05:55
|Güneş
|07:20
|Öğle
|12:53
|İkindi
|15:47
|Akşam
|18:16
|Yatsı
|19:36
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|8
|17
|2. Trabzonspor
|8
|15
|3. Fenerbahçe
|8
|14
|4. Başakşehir
|8
|14
|5. Malatyaspor
|8
|13
|6. Galatasaray
|8
|13
|7. Sivasspor
|8
|12
|8. Konyaspor
|8
|12
|9. Gaziantep FK
|8
|11
|10. Antalyaspor
|8
|11
|11. Göztepe
|8
|9
|12. Beşiktaş
|8
|9
|13. Ankaragücü
|8
|9
|14. Denizlispor
|8
|8
|15. Kasımpaşa
|8
|8
|16. Çaykur Rizespor
|8
|8
|17. Gençlerbirliği
|8
|6
|18. Kayserispor
|8
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|8
|17
|2. Akhisar Bld.Spor
|8
|16
|3. Fatih Karagümrük
|8
|15
|4. Altay
|8
|15
|5. Ümraniye
|8
|14
|6. Keçiörengücü
|8
|14
|7. Balıkesirspor
|8
|13
|8. Bursaspor
|8
|12
|9. İstanbulspor
|8
|11
|10. Erzurum BB
|8
|11
|11. Adana Demirspor
|8
|10
|12. Menemen Belediyespor
|8
|8
|13. Adanaspor
|8
|7
|14. Osmanlıspor
|8
|7
|15. Altınordu
|8
|5
|16. Boluspor
|8
|5
|17. Giresunspor
|8
|5
|18. Eskişehirspor
|8
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|9
|25
|2. Man City
|9
|19
|3. Leicester City
|9
|17
|4. Chelsea
|9
|17
|5. Arsenal
|9
|15
|6. Crystal Palace
|9
|14
|7. Tottenham
|9
|12
|8. Burnley
|9
|12
|9. Sheffield United
|9
|12
|10. Bournemouth
|9
|12
|11. West Ham
|9
|12
|12. Aston Villa
|9
|11
|13. Wolverhampton
|9
|11
|14. M. United
|9
|10
|15. Everton
|9
|10
|16. Brighton
|9
|9
|17. Southampton
|9
|8
|18. Newcastle
|9
|8
|19. Norwich City
|9
|7
|20. Watford
|9
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|9
|19
|2. Real Madrid
|9
|18
|3. Granada
|9
|17
|4. Real Sociedad
|9
|16
|5. Atletico Madrid
|9
|16
|6. Sevilla
|9
|16
|7. Villarreal
|9
|14
|8. Athletic Bilbao
|9
|13
|9. Getafe
|9
|13
|10. Valencia
|9
|13
|11. Levante
|9
|11
|12. Real Valladolid
|9
|11
|13. Osasuna
|9
|11
|14. Deportivo Alaves
|9
|11
|15. Mallorca
|9
|10
|16. Eibar
|9
|9
|17. Celta de Vigo
|9
|9
|18. Real Betis
|9
|9
|19. Espanyol
|9
|5
|20. Leganés
|9
|2