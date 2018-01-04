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Yavru köpeklerini çalanı bulana otomobilini hediye edecek

BURSA’nın İnegöl ilçesinde çiftlikte oturan Hakan Biçer (47), yılbaşı gecesi çalınan Sivas kangalı 2 yavru köpeğini bulup getirene 1000 TL, çalan hırsızı bulana 10 bin lira değerindeki otomobilini ödül olarak verecek. Biçer, "Onlar...

Yavru köpeklerini çalanı bulana otomobilini hediye edecek
BURSA’nın İnegöl ilçesinde çiftlikte oturan Hakan Biçer (47), yılbaşı gecesi çalınan Sivas kangalı 2 yavru köpeğini bulup getirene 1000 TL, çalan hırsızı bulana 10 bin lira değerindeki otomobilini ödül olarak verecek. Biçer, "Onlar benim çocuklarım" dediği 3.5 aylık yavru köpeklerin bulunması için İnegöl’ün her yerine fotoğraflarını astı.
Hasan Biçer, doğdukları andan itibaren İnegöl’ün kırsal mahallesi Çeltikçi'de kırsal mahallesi girişindeki çiftliğinde yavru köpeklerini özenle besledi. Hakan Biçer'in iki yavru Kangal cinsi köpeği yılbaşı gecesi çiftlikten çalındı. Sabah çiftliğine gelen Biçer, kulübe kapısının kırılarak açıldığını, yavru köpeklerin de içeride olmadığını fark etti. Çevrede arama yapan Biçer köpeklerine ulaşamadı. Çaresiz kalan Biçer yavru köpeklerin fotoğraflarının bulunduğu el broşürlerini çevreye dağıtmaya başladı. 3 günden bu yana sokak sokak köpeklerini arayan Biçer, onların izine rastlamadı. Yavru köpekleri çocukları gibi sevdiğini belirten Hakan Biçer, çareyi yıllardan bu yana kullandığı 10 bin lira değerindeki aracını ödül olarak vermekte buldu. Hakan Biçer, şunları anlattı:
'HAYVANIM DEĞİL, CANIMDI'
“Çiftlikteki 3.5 aylık Kangal yavru köpeklerimi çaldılar. Yılbaşı akşamı gece geç saatte duvardan atlayarak samanlığa girip köpeklerimi çalmışlar. Bunlar benim hayvanım değil, canımdı. Bunları köpek olarak görmedik. Bize geldikleri günden itibaren evimizden birileri gibi gördük. Bir gece rahatsızlandılar, gece 22.00'den sonra 2 defa veterinere götürdüm. Dişi olan kurtuldu ama erkek olan aşıları yapılmazsa ölebilir. Bu köpekler bana hediye verildi. Bu köpeklerin anası babası hakiki Kangal, fabrikada bakılıyorlar. 2 sene de geçse kan testi yaptırır bulurum ama o zamana kadar yaşayacak mı önemli olan o. Değer vermesem koyarım kapıya gider ama benim için sadece köpek değil onlar. Köpeklerimi bulana, yerini bildirene bin lira ödül vereceğim, ama hırsızı bulana 1992 model arabamı vereceğim. Beni arıyorlar, ‘Arabanı satma biz sana köpek verelim’ diyorlar. Benim derdim köpek değil ki, benim kendi çocuklarım gibi köpeklerim gitti ben onları arıyorum. Onların hastalığından, çalındı üzüntüsünden 10 günde 5-6 kilo verdim. Hırsıza da sesleniyorum, burası gece nasıl alıp gittiğinde boşsa hala boş. Gece Allah rızası için getir bırak hiç arkasını aramayacağım. İçerde onlardan daha kıymetli 2 tane atım var, 10 bin TL değeri var. Artık buraya gelmeyi canım istemiyor. Ben yavru köpeklerimi istiyorum."

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