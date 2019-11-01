Son Dakika
Yavru kediyi ayağıyla ezerek öldüren saldırgan engelli çıktı
İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, yavru kediyi tekmeledikten sonra ayağıyla ezerek öldüren şüphelinin, yüzde 85 engelli ve akli dengesi yerinde olmayan V.T. (26) olduğu ortaya çıktı. Korkunç olay dün öğle saatlerinde Örnekköy Mahallesi...
GÜVENLİK 01.11.2019, 13:15
İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, yavru kediyi tekmeledikten sonra ayağıyla ezerek öldüren şüphelinin, yüzde 85 engelli ve akli dengesi yerinde olmayan V.T. (26) olduğu ortaya çıktı.
Korkunç olay dün öğle saatlerinde Örnekköy Mahallesi 7448/18 Sokak'taki apartmanın önünde meydana geldi. İddiaya göre, bir kişi, apartman sakinleri tarafından beslenen yavru kediyi önce tekmeledi. Tekmelerden kurtulan kedi, apartmanın bahçesindeki bir ağacın arkasına saklandı. Ancak, saldırgan, yavru kediyi saklandığı yerde ayağıyla ezerek öldürdü.
Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedilen olayın ardından harekete geçen polis, olan saldırganın V.T. olduğunu tespit etti. İfadesi alınmak üzere polis merkezine götürülen V.T.'nin yüzde 85 engelli olduğu ve akli dengesinin yerinde olmadığı öğrenildi.
Korkunç olay dün öğle saatlerinde Örnekköy Mahallesi 7448/18 Sokak'taki apartmanın önünde meydana geldi. İddiaya göre, bir kişi, apartman sakinleri tarafından beslenen yavru kediyi önce tekmeledi. Tekmelerden kurtulan kedi, apartmanın bahçesindeki bir ağacın arkasına saklandı. Ancak, saldırgan, yavru kediyi saklandığı yerde ayağıyla ezerek öldürdü.
Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedilen olayın ardından harekete geçen polis, olan saldırganın V.T. olduğunu tespit etti. İfadesi alınmak üzere polis merkezine götürülen V.T.'nin yüzde 85 engelli olduğu ve akli dengesinin yerinde olmadığı öğrenildi.
15°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 01 Kasım 2019
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|9
|18
|2. Fenerbahçe
|9
|17
|3. Malatyaspor
|9
|16
|4. Trabzonspor
|9
|16
|5. Sivasspor
|9
|15
|6. Başakşehir
|9
|15
|7. Galatasaray
|9
|13
|8. Beşiktaş
|9
|12
|9. Konyaspor
|9
|12
|10. Gaziantep FK
|9
|12
|11. Kasımpaşa
|9
|11
|12. Denizlispor
|9
|11
|13. Çaykur Rizespor
|9
|11
|14. Antalyaspor
|9
|11
|15. Göztepe
|9
|9
|16. Ankaragücü
|9
|9
|17. Gençlerbirliği
|9
|6
|18. Kayserispor
|9
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|9
|17
|2. Hatayspor
|9
|17
|3. Fatih Karagümrük
|9
|16
|4. Balıkesirspor
|9
|16
|5. Akhisar Bld.Spor
|9
|16
|6. Altay
|9
|15
|7. Bursaspor
|9
|15
|8. Erzurum BB
|9
|14
|9. Keçiörengücü
|9
|14
|10. Adana Demirspor
|9
|11
|11. İstanbulspor
|9
|11
|12. Menemen Belediyespor
|9
|11
|13. Osmanlıspor
|9
|10
|14. Boluspor
|9
|8
|15. Giresunspor
|9
|8
|16. Adanaspor
|9
|7
|17. Altınordu
|9
|5
|18. Eskişehirspor
|9
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|10
|28
|2. Man City
|10
|22
|3. Leicester City
|10
|20
|4. Chelsea
|10
|20
|5. Arsenal
|10
|16
|6. Crystal Palace
|10
|15
|7. M. United
|10
|13
|8. Sheffield United
|10
|13
|9. Bournemouth
|10
|13
|10. West Ham
|10
|13
|11. Tottenham
|10
|12
|12. Wolverhampton
|10
|12
|13. Burnley
|10
|12
|14. Brighton
|10
|12
|15. Aston Villa
|10
|11
|16. Everton
|10
|10
|17. Newcastle
|10
|9
|18. Southampton
|10
|8
|19. Norwich City
|10
|7
|20. Watford
|10
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|10
|22
|2. Real Madrid
|10
|21
|3. Granada
|11
|20
|4. Atletico Madrid
|11
|20
|5. Sevilla
|11
|20
|6. Real Sociedad
|11
|19
|7. Villarreal
|11
|17
|8. Athletic Bilbao
|11
|16
|9. Getafe
|11
|16
|10. Osasuna
|11
|15
|11. Levante
|11
|14
|12. Valencia
|11
|14
|13. Real Valladolid
|11
|14
|14. Eibar
|11
|12
|15. Deportivo Alaves
|11
|12
|16. Real Betis
|11
|12
|17. Mallorca
|11
|11
|18. Celta de Vigo
|11
|9
|19. Espanyol
|11
|8
|20. Leganés
|11
|5