Yavi'de PKK'nın 26 yıl önce öldürdüğü 33 kişi anıldı

ERZURUM'un Çat ilçesine bağlı Yavi Mahallesi'nde PKK terör örgütü tarafından 26 yıl önce öldürülen 33 kişi düzenlenen törenle anıldı. Vali Okay Memiş, elim bir hadisenin yıl dönümü olduğunu hatırlattı ve terörle mücadelenin bugün de devam ettiğini söyledi.Yavi Mahallesi'nde 25 Ekim 1993 yılında öldürüln 5'i çocuk 33 kişi, Çat Kaymakamlığı koordinesinde Yavi'de düzenlenen törenle anıldı. Törene Vali Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgenaral Semih Okyar, Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı, Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Gemalmaz, Çat Kaymakamı Tevfik Kumbasar, Çat Belediye Başkanı Melik Yaşar, güvenlik korucuları, şehit yakınları, gaziler ve vatandaşlar katıldı.Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, 26 yıl önce şehit olan 33 kişiyi yad etmek için toplandıklarını söyledi. Barış Pınarı Harekatı'nda kahramanca mücadele veren Türk ordusunun arkasında olduklarını ifade eden Başkan Sekmen, "Bu milletin dün şehitleri vardı, bugün var yarın da olacaktır. Eğer biz Türk milleti olarak var olmak istiyorsak, bizim de söyleyecek sözümüz var diyorsak birileri bizim kalkınmamızı durdurmak söz söylememizi engellemek için her türlü hain planı kuracaklar. Ama biz de millet olarak canımızı seve seve verdiğimiz için hangi silah, hangi düşünce, hangi oyun olursa olsun bozacağımızı, canımızı ortaya koyacağımız için her girdiğimiz mücadeleden zaferle çıkacağımızı ifade etmek isterim" dedi.'FİTNEYE MÜSADE ETMEYECEĞİZ'Vali Okay Memiş, 25 Ekim 1993 günü meydana gelen acı olayı hatırlatarak eli kanlı teröristlerin halkı köy meydanına topladıktan sonra 33 kişiyi katlettiklerini söyledi. Bu kalleş saldırıyı yapanların zaman içerisinde etkisiz hale getirildiğini belirten Vali Memiş, şehit olanların yakınlarının büyük Türk devletine ve Türk milletine emanet olduklarını vurguladı.Terörle mücadelenin devam ettiğini kaydeden Vali Memiş, "Emperyalist güçler Anadolu toprakları içerisinde, kendi ülkemiz ve komşu ülkelerin içerisinde uydu devlet, birtakım başka devletlerin oyunlarını görüyoruz. Türkiye Cumhuriyeti, ordumuz, milletimiz olarak yapılmak istenen şeyi, oynanmak istenen oyunun farkındayız. Barış Pınarı Harekatı çok önemli bir harekat. İnsanın devletiyle gurur duymasına vesile olan harekat. Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyoner liderliğinde kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, devletimiz milletimiz el ele ne kadar önemli bir harekat yürütüyoruz. Hem alanda kazanacağız, hem masada kazanacağız. Ayrılıkçı, bölücü Kürt hareketine katiyyen müsaade etmeyeceğiz. Hiçbir ülkenin tek bir çakıl taşında gözümüz yok ama bizim bir çakıl taşımızda gözü olana asla bu millet ordusuyla fırsat vermeyecektir. Barış Pınarı Harekatı'na katılanları Allah korusun, dualarımız onlarla. Cumhuriyet Caddesi'nde Lalapaşa Camisi'nden çıktık. 70 yaşlarında bir amca yanıma gelerek dedi ki 'beni askere gönder.' Hayırdır amca dedim. 'Barış Pınarı Harekatı'na katılacağım dedi. Bu Dadaş kültürü böyle ne kadar gurur duysak azdır. Bu Anadolu toprakları içerisinde Türk'ü, Kürt'ü, Laz'ı, Çerkez'i, Alevi'si, Sünni'siyle bu şehit kanıyla sulanan bayrak altında sonsuza kadar yaşamak istiyoruz. Ben ilin valisi olarak herkesin valisiyim, başkan öyle komutanlar, askeri, polisi yargısı öyle. Ama ayrılığa, fitneye, fesada müsaade etmeyeceğiz" diye konuştu.Konuşmalardan sonra Kur'an-ı Kerim okundu. Çat İlçe Müftü Vekili Davut Şimşek'in dua ettirmesinin ardından törene katılanlar şehit mezarlarına kırmızı karanfil bıraktı. Vali Okay Memiş ve beraberindekiler 26 yıl önce katliamın yaşandığı kahvehaneyi gezdi. Şimdi bakkal dükkanı olarak işletilen yerde yaşanan katliamı anlatan Celil Köse, teröristlerin sıktıkları 7 kurşunun vücudunun çeşitli yerlerine isabet ettiğini anlattı. Köse, hain saldırıda baba, amca, dayı ve hala oğlunun şehit olduğunu ifade etti.JANDARMA KIYAFETLERİYLE GELMİŞLERDİYavi'de 26 yıl önce meydana gelen katliamda 16 yaşında olduğunu ve bacağına isabet eden kurşunlar sebebiyle yaralandığını anlatan Bünyamin Yardımcı teröristlerin jandarma kıyafetiyle geldiklerini söyledi. Eli silahlı 5 teröristin halkı kahveye topladığını ifade eden Bünyamin Yardımcı, "Bütün herkesi kahveye toplamışlardı. Bize 'daha önce hiç terörist gördünüz mü?' diye sordular. 5 dakika sonra masaları kenara çekerek taramaya başladılar. Ben de bacaklarımdan yaralandım. Anlatılacak gibi değil" dedi.'JANDARMA ÇALINAN HAYVANLARI GETİRMİŞ' DİYE ZANNETMİŞLERKatliamdan 3 gün önce annesini kaybettiği için evlerinde yas olduğunu anlatan Hürrem Yavilioğlu ise "Bizim burada gelenektir yas olduğu vakit kahve kapatılır. Olayın olduğu gün köyden bazıları kahvenin sahibi amcam Osman Yavilioğlu'nun yanına gelerek yayınlanacak 'Anadolu'dan Görünüm' programını izlemek için anahtarı istemişler. Bir süre sonra bizim evden bir akrabamız onların yanına gitti. Zaman sonra köyden birileri yanımıza gelerek 'kahveyi taramışlar' dedi. Biz de olay yerine gittik. Gördüklerimiz korkunçtu" diye konuştu.Olaydan yaklaşık bir hafta önce muhtarın hayvanlarının çalındığını hatırlatan Hürrem Yavilioğlu, şunları anlattı:"Teröristler köye hayvan yüklü kamyonla geliyorlar. Üzerlerinde jandarma kıyafeti var. Meydana gelince kamyondan hayvanları bırakınca köylüler 'jandarma hayvanları buldu getirdiler' diye bir şeyden şüphelenmiyorlar. Biraz sonra kahveye topladıkları herkesi tarıyorlar."

