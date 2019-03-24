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Yatalak hasta, evindeki yangında can verdi

Mesut MADAN/BURDUR, () - BURDUR'da yalnız yaşayan, köylülerin baktığı yatalak Veli Özkan (85), evinde çıkan yangında yaşamını yitirdi. Merkeze bağlı Düğer köyünde yalnız yaşayan, köylülerin baktığı yatalak Veli Özkan'ın evinde,...

Yatalak hasta, evindeki yangında can verdi

Mesut MADAN/BURDUR, () - BURDUR'da yalnız yaşayan, köylülerin baktığı yatalak Veli Özkan (85), evinde çıkan yangında yaşamını yitirdi.
Merkeze bağlı Düğer köyünde yalnız yaşayan, köylülerin baktığı yatalak Veli Özkan'ın evinde, saat 13.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri gören köylüler, Özkan'ı kurtarmak için eve girmeye çalıştı; ancak yangının büyümesi nedeniyle başarılı olamadı. İhbar üzerine, olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, Özkan da evden çıkarıldı. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, dumandan etkilenen Özkan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Veli Özkan'ın cansız bedeni, Burdur Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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