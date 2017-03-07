Yatak odasında piknik tüpünü açıp intihar etti

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, () - ANTALYA'da, iş kurmak için borçlandığı bir miktar parayı ödeyemeyince bunalıma giren 44 yaşındaki Ahmet Bozkaya, yatak odasında piknik tüpünü açık bırakıp intihar etti.

Muratpaşa İlçesi Yenigün Mahallesi 1077 Sokak'ta 5 katlı Özkök Apartmanı'nın 2'nci katındaki dairede oturan Ahmet Bozkaya, iş kurmak için bir miktar para borçlandı. İşleri kötü giden Bozkaya, borçlarını ödeyemeyince bunalıma girdi. Ahmet Bozkaya, dün saat 19.30 sıralarında evde yalnız olduğu anda yatak odasına götürdüğü piknik tüpünü açıp, kapıyı kilitledi.

İşten gelen eşi Sevil Bozkaya, evdeki gaz kokusunu fark etti. Camları açıp mutfaktaki tüpü kontrol eden Sevil Bozkaya, daha sonra evin odalarını da kontrol etmek istedi. Yatak odası kapısının kilitli olduğunu fark eden Bozkaya, zorlayarak açmayı başardı. Eşini piknik tüpünün yanında hareketsiz yatar halde gören Bozkaya'nın çığlıkları üzerine komşuları daireye geldi. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri Ahmet Bozkaya'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Bozkaya'nın cesedi incelemeden sonra Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.

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