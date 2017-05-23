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Yatak altındaki 15 bin TL'lik altınları çalındı

ANTALYA'da bir eve çatı katındaki kapıdan giren hırsız, yatak altına gizlenmiş 15 bin TL'lik altın takıyı çalarak kaçtı.

Yatak altındaki 15 bin TL'lik altınları çalındı

 ANTALYA'da bir eve çatı katındaki kapıdan giren hırsız, yatak altına gizlenmiş 15 bin TL'lik altın takıyı çalarak kaçtı.

Olay, Kepez İlçesi Hüsnü Karakaş Mahallesi 3600 Sokak üzerindeki tek katlı evde saat 22.00 sıralarında meydana geldi. 50 yaşındaki Mehmet ve 45 yaşındaki Filiz Kurşunoğlu çifti akşam saatlerinde geldiklerinde, evlerinin kapısının zorlandığını fark etti. İçeri giren çift, odaları dağınık  görünce çatı katındaki kapıdan içeriye hırsız girdiğini anladı. Evde çalınanları tespit için araştırma yapan çift, yatak odasında yatağın altına gizlenmiş yaklaşık 15 bin TL'lik bilezik ve altından oluşan ziynet eşyalarının çalındığını fark etti.

Durumun bildirilmesi üzerine gelen olay yeri inceleme ekipleri evde parmak izi çalışması yaptı. Tek birikimlerinin çalınan altınlar olduğunu belirten Mehmet Kurşunoğlu, “Sabahtan akşama seralarda ve inşaatta çalışıp biriktirmiştik. Evimizi ve bizi tanıyan biri olduğunu düşünüyorum" dedi.

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