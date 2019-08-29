Yatağan ve Menteşe'de, yıldırımın isabet ettiği ormanlarda yangın

MUĞLA'nın Yatağan ve Menteşe ilçelerindeki ormanlıklarda, yıldırım isabet etmesi sonucu yangın çıktı. Orman ekiplerinin müdahalesiyle yangınlar, söndürülürken, yaklaşık 5 dönüm alanın zarar gördüğü belirtildi.Yatağan ilçesinin Katrancı ve Bencik mahalleleri ile Menteşe ilçesine bağlı Bayır Mahallesi'nin Yumaklı mevkisinde, dün saat 15.00 sıralarında, yıldırım isabet etmesi sonucu yangın çıktı. Aynı saatlerde, 3 noktadan çıkan yangınlara, ihbarla gelen orman ekipleri müdahale etti. Helikopterlerle havadan, arazöz, ilk müdahale aracı ve yangın söndürme işçileriyle karadan müdahalelerle yangınlar, büyümeden söndürüldü. Yangınlarda, toplam 5 dönümlük ormanlık alanının zarar gördüğü belirtildi.