Yatağan'da orman yangını

Cavit AKGÜN/MUĞLA, ()- MUĞLA'nın Yatağan ilçesinde çıkan yangınında 1,5 hektarlık ormanlık alan zarar gördü.
Yatağan'ın Menteşe Çayı mevkiinde bugün saat 08.30 sıralarında orman yangını çıktı. Dumanların yükseldiğini gören orman gözetleme kulesi görevlilerinin uyarısı üzerine bölgeye 7 arazöz, 3 ilk müdahale aracı, 3 su tankeri, 1 iş makinesi, 5 teknik personel, 4 memur, 32 yangın işçisi sevk edildi. Alevler, 3 saatlik çalışmayla söndürüldü. Yangında 1,5 hektarlık ormanlık alan küle döndü.
Yangınının çıkış nedeninin belirlenmesine için çalışma başlatıldı.
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