Yatağan'da feldispat madeni protestosu

MUĞLA'nın Yatağan İlçesi'nde, özel bir şirket tarafından işletilen feldispat madeninin çevreye zarar verdiğini ileri süren vatandaşlar, mahalle meydanında eylem yapıp, tepkilerini dile getirdi.Özel bir firma Yatağan'a 15 kilometre mesafedeki kırsal Gökgedik Mahallesi'nde dört yıl önce feldispat madeni çıkarmaya başladı. Şirketin çalışmaları nedeni ile mahalleliler, sağlıklarını, hayvanlarını, sularını ve tek geçim kaynakları olan fıstık ağaçlarını kaybettiklerini iddia ederek mahalle meydanında dün protestoda bulundu. Meydanda toplanan büyük bölümü kadın yaklaşık 200 köylü, şirketin dinamitle 24 saat boyunca maden çıkardığını, bu nedenle evlerinin bahçe duvarlarının yıkıldığını, çatlak oluştuğunu ileri sürdü. Köylülere, Muğla Çevre Platformu ve Turgut Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Derneği üyeleri de destek verdi.Evinin madene giden yol üzerinde olduğunu belirten Ayfer Hanım "Kamyonların taşıdığı taşlar zaman zaman yola yuvarlanıyor. O kadar çok ki bazen düşen taşları dozerlerle topluyorlar. Çocuklarımız tehdit altında. Mühendislere şikayet ettiğimde ise 'Tapun var mı ki hesap soruyorsun?' diyerek beni aşağılıyor" dedi. Gökgedik Muhtarı Nizamettin Arıkan "Ben de yüzde yüz madene karşıyım ama firmanın ruhsatı var " diye konuştu.Aysel Bayram ise "Mahallemizde maden istemiyoruz.Tozdan, dumandan, gürültüden kalp hastası, akciğer kanseri, tansiyon hastası olduk. Dört yıldır, zeytinlerimiz olmuyor. Yağımızı pazardan alıyoruz. Tavuklarımız ölüyor" dedi. Sefa Topal ise "Madeni deremizde, kaynak suyumuzda yıkıyorlar. Zehrini suya bırakıyorlar. 40'ın üzerinde keçim öldü, büyükbaş hayvanlarım hastalandı, veteriner çare bulamadı. Kamyonların hayvanlarımıza süratli gitmelerinden ötürü çarpıp, telef olması da cabası" diye konuştu. Katrancı Mahalle Muhtarı Bülent Arseven "Tek geçim kaynağımız fıstık kaldı. Onu da elimizden alacaklar" dedi.Turgut Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Derneği Başkanı Kazım Erol ise, "Kardeş mahallelerimizden Gökgedik'e destek olmaya geldik. Öyle bir yerden yol açmaya kalkıyorlar ki mahalleyi önce ikiye bölecekler sonra da terkettirecekler. Yasal haklarımızı ve hukuksal süreci sonuna kadar kullanacağız" dedi.Jandarmanın geniş güvenlik önlemi aldığı eylem, açıklamaların ardından olaysız sona erdi.

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