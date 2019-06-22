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Yatağan'da 11 kişi tavuk döner yedikten sonra rahatsızlandı

Burak ALPER KUŞ/YATAĞAN (Muğla), ()- MUĞLA'nın Yatağan ilçesindeki bir dönerci dükkanından tavuk döner yiyen 4'ü çocuk, 11 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedaviye alındı.  Yatağan'da bir dönercide dün saat 17.00'den...

Yatağan'da 11 kişi tavuk döner yedikten sonra rahatsızlandı

Burak ALPER KUŞ/YATAĞAN (Muğla), ()- MUĞLA'nın Yatağan ilçesindeki bir dönerci dükkanından tavuk döner yiyen 4'ü çocuk, 11 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedaviye alındı. 
Yatağan'da bir dönercide dün saat 17.00'den sonra tavuk döner yiyen 1'i Suriye uyruklu 11 kişi, bir süre sonra rahatsızlandı. İshal ve kusma şikayetleriyle Yatağan Devlet Hastanesi'ne başvuran 4'ü çocuk 11 kişi, tedaviye alındı. Bu kişilerden bazıları, tedavilerinin ardından taburcu edildi. 
İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri, dönercideki yiyeceklerden incelenmek üzere numune aldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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