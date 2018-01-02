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Yastık kılıflarının içinden kaçak sigara çıktı

Murat KÜÇÜK/BOLU, () -  BOLU’da polisin düzenlediği 3 ayrı operasyonda kaçak sigara ve uyuşturucu ele geçirildi. TIR şoförünün kaçak sigaraları yastık kılıflarının içine gizlediği ortaya çıkarken, gözaltına alınan 6 kişi, işlemlerinin...

Yastık kılıflarının içinden kaçak sigara çıktı

Murat KÜÇÜK/BOLU, () -  BOLU’da polisin düzenlediği 3 ayrı operasyonda kaçak sigara ve uyuşturucu ele geçirildi. TIR şoförünün kaçak sigaraları yastık kılıflarının içine gizlediği ortaya çıkarken, gözaltına alınan 6 kişi, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, D-100 karayolu ile TEM Otoyolu bağlantısında yaptığı yol uygulamasında şüphe üzerine içinde A.F.B. (29) ve A.K. (38)’in bulunduğu otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada 30 uyuşturucu hap ile 40 gram skunk sentetik uyuşturucu ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheliler sorgularının ardından serbest bırakıldı.
Ekipler, yol uygulaması kapsamında İstanbul yönünde durdurdukları TIR’da yaptıkları aramada ise yastıkların içine saklanmış, değişik markalarda 920 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirdi. Gözaltına alınan TIR şoförü U.İ. ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri aynı gün durdurdukları bir yolcu otobüsünün bagaj kısmında ise 900 paket bandrolsüz sigara buldu. Gözaltına alınan şüpheliler N.I. (58), A.K. (37) ve S.G. (24) emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

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