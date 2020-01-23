Yaşlı kadınları hedef alan telefon dolandırıcıları yakalandı (2)

2 TUTUKLAMA

Aynı yöntemle yapılan 2 farklı dolandırıcılık konusundan gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Serhat İzol ve Necati Karamanlı tutuklanırken, Suriye uyruklu Muhammed M. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.