Son Dakika
(Geniş haber) - Fuat Oktay: İlk depremden şu ana kadar en büyüğü 4,1 olan 188 artçı deprem daha yaşadık
Yaşlı kadının öldüğü tren kazası kamerada
ZONGULDAK'ın Gökçebey ilçesinde, dünkü kazada yaşamını yitiren Fatime Duran'a (87) yolcu treninin çarpma anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Kaza, dün sabah saatlerinde, Bakacakkadı beldesi Satibeyler Mahallesi'nde...
GÜVENLİK 27.09.2019, 11:09
ZONGULDAK'ın Gökçebey ilçesinde, dünkü kazada yaşamını yitiren Fatime Duran'a (87) yolcu treninin çarpma anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Kaza, dün sabah saatlerinde, Bakacakkadı beldesi Satibeyler Mahallesi'nde meydana geldi. Karabük- Zonguldak seferini yapan Zeki B. yönetimindeki 22626 sefer sayılı yolcu treni, hemzemin geçitten geçmeye çalışan Fatime Duran'a çarptı. Kazada ağır yaralanan yaşlı kadın, ihbarla gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Fatime Duran, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Yolcu treninin makinisti Zeki B. ise ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.
Kaza anının, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; bariyerin kapalı olmasına rağmen hemzemin geçit önünde bir süre bekleyen Fatime Duran'ın rayların üzerine çıktığı, kısa süre sonra gelen yolcu treninin de kadına çarptığı anlar yer aldı.
Kaza, dün sabah saatlerinde, Bakacakkadı beldesi Satibeyler Mahallesi'nde meydana geldi. Karabük- Zonguldak seferini yapan Zeki B. yönetimindeki 22626 sefer sayılı yolcu treni, hemzemin geçitten geçmeye çalışan Fatime Duran'a çarptı. Kazada ağır yaralanan yaşlı kadın, ihbarla gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Fatime Duran, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Yolcu treninin makinisti Zeki B. ise ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.
Kaza anının, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; bariyerin kapalı olmasına rağmen hemzemin geçit önünde bir süre bekleyen Fatime Duran'ın rayların üzerine çıktığı, kısa süre sonra gelen yolcu treninin de kadına çarptığı anlar yer aldı.
23°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 27 Eylül 2019
|İmsak
|05:25
|Güneş
|06:50
|Öğle
|13:00
|İkindi
|16:20
|Akşam
|19:00
|Yatsı
|20:19
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|5
|13
|2. Fenerbahçe
|5
|10
|3. Gazişehir
|5
|10
|4. Sivasspor
|5
|8
|5. Denizlispor
|5
|8
|6. Çaykur Rizespor
|5
|8
|7. Galatasaray
|5
|8
|8. Malatyaspor
|5
|7
|9. Trabzonspor
|5
|6
|10. Konyaspor
|5
|6
|11. Beşiktaş
|5
|5
|12. Başakşehir
|5
|5
|13. Göztepe
|5
|5
|14. Antalyaspor
|5
|5
|15. Ankaragücü
|5
|5
|16. Kasımpaşa
|5
|4
|17. Kayserispor
|5
|3
|18. Gençlerbirliği
|5
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|5
|10
|2. Akhisar Bld.Spor
|5
|10
|3. Adana Demirspor
|5
|9
|4. Fatih Karagümrük
|5
|9
|5. Keçiörengücü
|5
|9
|6. Bursaspor
|5
|9
|7. Hatayspor
|5
|8
|8. Altay
|5
|8
|9. Balıkesirspor
|5
|7
|10. Erzurum BB
|5
|7
|11. Osmanlıspor
|5
|7
|12. İstanbulspor
|5
|6
|13. Adanaspor
|5
|5
|14. Altınordu
|5
|4
|15. Menemen Belediyespor
|5
|4
|16. Boluspor
|5
|2
|17. Giresunspor
|5
|2
|18. Eskişehirspor
|5
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|6
|18
|2. Man City
|6
|13
|3. Leicester City
|6
|11
|4. Arsenal
|6
|11
|5. West Ham
|6
|11
|6. Bournemouth
|6
|10
|7. Tottenham
|6
|8
|8. M. United
|6
|8
|9. Burnley
|6
|8
|10. Sheffield United
|6
|8
|11. Chelsea
|6
|8
|12. Crystal Palace
|6
|8
|13. Southampton
|6
|7
|14. Everton
|6
|7
|15. Brighton
|6
|6
|16. Norwich City
|6
|6
|17. Newcastle
|6
|5
|18. Aston Villa
|6
|4
|19. Wolverhampton
|6
|4
|20. Watford
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|6
|14
|2. Real Sociedad
|6
|13
|3. Atletico Madrid
|6
|13
|4. Athletic Bilbao
|6
|12
|5. Granada
|6
|11
|6. Barcelona
|6
|10
|7. Sevilla
|6
|10
|8. Villarreal
|6
|8
|9. Real Betis
|6
|8
|10. Getafe
|6
|7
|11. Levante
|6
|7
|12. Osasuna
|6
|7
|13. Valencia
|6
|6
|14. Real Valladolid
|6
|6
|15. Celta de Vigo
|6
|6
|16. Eibar
|6
|5
|17. Deportivo Alaves
|6
|5
|18. Espanyol
|6
|5
|19. Mallorca
|6
|4
|20. Leganés
|6
|2