Yaşlı kadının hırsızlık yapması kamerada

ADIYAMAN'da, 5 ayrı işyerinden hırsızlık yapan 58 yaşındaki S.A. isimli kadın, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kadının işyerinden hırsızlık yapması güvenlik kameralarına da yansıdı.

Kent merkezindeki 5 farklı işyerinde, çalışanları oyalayarak elbise ve hediyelik eşya çalınmasıyla ilgili çalışma yapan polis, güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelinin S.A. isimli kadın olduğunu belirledi. Polisler, kent merkezinde fark ettikleri kadını takibe aldı. S.A., Turgutreis Mahallesi'nde girdiği bir işyerinde hırsızlık yaptığı sırada polisler tarafından suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan kadın, emniyette ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. S.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, işyerinden hırsızlık yapması da güvenlik kameraları tarafından saniye saniye yansıdı.



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