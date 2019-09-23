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Yaşlı kadının başına çekiçle vurup, altınlarını gasbeden saldırgan yakalandı (2)
TUTUKLANDI Antalya'nın Kumluca ilçesinde, adres sorma bahanesiyle yanına yaklaştığı Zeynep Çıldır'ı (91) evin arka tarafındaki kümese götürüp, başına çekiçle vurduktan sonra altınlarını gasbeden Ali Aslan (51), çıkarıldığı...
GÜVENLİK 23.09.2019, 17:29
TUTUKLANDI
Antalya'nın Kumluca ilçesinde, adres sorma bahanesiyle yanına yaklaştığı Zeynep Çıldır'ı (91) evin arka tarafındaki kümese götürüp, başına çekiçle vurduktan sonra altınlarını gasbeden Ali Aslan (51), çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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