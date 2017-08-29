Yaşlı kadını vuran maganda yakalandı

KOCAELİ'nin Başiskele İlçesi'nde, havaya ateş açması sonucu evinin balkonunda oturan 69 yaşındaki Fatma Kutal'ın yaralanmasına neden olan maganda yakalandı.

Olay, önceki gece, Başiskele Camidüzü Mahallesi'nde meydana geldi. Evinin balkonunda oturan Fatma Kutal, başına isabet eden kurşunla yaralandı. Magandanın silahından çıkan kurşunla yaralandığı belirlenen Fatma Kutal kaldırıldığı Seka Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Jandarma olayla ilgili özel bir ekip kurdu. Jandarma ekipleri tüm alana dağılarak araştırma yaparken şüpheliyi tespit etti. Şüphelinin Fatma Kutal'ı ziyarete gelen akrabası 44 yaşındaki M.T. olduğu tespit edildi. Bugün öğle saatlerinde gözaltına alınan M.T. suçunu itiraf ederken, tabancasını sakladığı yeri de gösterdi. Akrabasını ziyareti sırasında havaya rastgele ateş ettiği belirlenen M.T. karakola götürülürken, soruşturma başlatıldı.



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