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Yaşlı kadını takip edip, parasını çaldı
KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde, PTT şubesinden çıkan Gülüzar U.'yu (86) takip edip, "Teyze sana fazla para vermişiz" diyerek parayı alıp kaçan Bülent Ç. (38) yakalandı. Olay, önceki gün, Çayırova Akse Mahallesi'nde meydana geldi....
GÜVENLİK 16.10.2019, 15:51
KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde, PTT şubesinden çıkan Gülüzar U.'yu (86) takip edip, "Teyze sana fazla para vermişiz" diyerek parayı alıp kaçan Bülent Ç. (38) yakalandı.
Olay, önceki gün, Çayırova Akse Mahallesi'nde meydana geldi. PTT şubesinden emekli aylığı olan 637 TL'yi çeken Gülüzar U. dolmuşa binerek, evine yakın olan durakta indi. Bu sırada Gülüzar U.'yu otomobille takip eden kişi araçtan inip yanına gelerek, "Teyze ben PTT'den geliyorum sana fazla para vermişiz" diyerek parayı istedi. Gülüzar U. parayı sayması için verdi. Parayı alan kişi koşarak olay yerinden kaçtı.
Gülüzar U.'nun şikayeti üzerine polis soruşturma başlattı. Çevrede bulunan güvenlik kameraları kayıtlarını inceleyen polis, Gülüzar U.'yu takip eden kişinin PTT şubesinde hiçbir işlem yaptırmadığını, Gülüzar U.'yu takip ettiğini ve parayı alıp kaçtığı anları görerek, zanlının kimliğini ve aracın plakasını tespit etti. Polisin operasyonu ile Bülent Ç. yakalanırken, parayı harcadığı belirlendi. Bülent Ç. emniyetteki işlemlerin ardından bugün adliyeye sevk edildi.
Olay, önceki gün, Çayırova Akse Mahallesi'nde meydana geldi. PTT şubesinden emekli aylığı olan 637 TL'yi çeken Gülüzar U. dolmuşa binerek, evine yakın olan durakta indi. Bu sırada Gülüzar U.'yu otomobille takip eden kişi araçtan inip yanına gelerek, "Teyze ben PTT'den geliyorum sana fazla para vermişiz" diyerek parayı istedi. Gülüzar U. parayı sayması için verdi. Parayı alan kişi koşarak olay yerinden kaçtı.
Gülüzar U.'nun şikayeti üzerine polis soruşturma başlattı. Çevrede bulunan güvenlik kameraları kayıtlarını inceleyen polis, Gülüzar U.'yu takip eden kişinin PTT şubesinde hiçbir işlem yaptırmadığını, Gülüzar U.'yu takip ettiğini ve parayı alıp kaçtığı anları görerek, zanlının kimliğini ve aracın plakasını tespit etti. Polisin operasyonu ile Bülent Ç. yakalanırken, parayı harcadığı belirlendi. Bülent Ç. emniyetteki işlemlerin ardından bugün adliyeye sevk edildi.
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