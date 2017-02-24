Yaşlı kadını dolandıran 2 kişi tutuklandı

Mahir ALAN / ADIYAMAN () - ADIYAMAN'da, telefonla arayıp kendilerini polis ve savcı olarak tanıttıkları yaşlı kadının para, döviz ve altınını alarak dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Kent merkezinde oturan ve ismi açıklanmayan yaşlı bir kadını geçen çarşamba günü arayan 2 kişi, kendilerini polis ve savcı olarak tanıttı. Sahte savcı ve polis, yaşlı kadına banka hesabının terör örgütü tarafından kullanıldığını ve hakkında soruşturma başlatıldığını söyledi. Şüpheliler, bu sözler üzerine korkuya kapılan kadından, hesabını kullanan kişilerin yakalanması için ne kadar parası varsa gönderecekleri kişiye vermesini istedi. Daha kadının evine giden 2 şüpheli, 2 bin 500 lira, 135 euro 10 dolar ile altınları alarak ayrıldı. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan kadının ihbarı üzerine polis, şüpheliler H.İ.A. ve M.B.'yi gözaltına aldı.

Şüpheliler sorgulamalarının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, üzerlerinde ele geçirilen para ve altınlar ise kadına teslim edildi.

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