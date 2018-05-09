Yaşlı kadını alevlerin arasından itfaiye kurtardı

ISPARTA'nın Yalvaç ilçesinde çay demlediği piknik tüpünün devrilmesi sonucu evinde yangın çıkan Zühra Bilgin'i (80), itfaiye ekipleri alevlerin arasından kurtardı. Uzun uğraşlar sonucu söndürülen yangında ise kadının evi tamamen yandı, yanındaki 2 ev de zarar gördü.

Yalvaç'a bağlı Hisarardı köyü Masır Mahallesi'nde oturan Zühra Bilgin'in evinde saat 10.00 sıralarında yangın çıktı. Evde yalnız kalan Zühra Bilgin'in kahvaltı için çay demlediği sırada piknik tüpünün devrilmesi sonucu çıkan yangında alevler, 2 katlı ahşap evi sardı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine Yalvaç Belediyesi'ne bağlı 6 itfaiye aracı sevk edildi.

Komşuların uyardığı itfaiye ekipleri alevler arasında kalan Zühra Bilgin'i evden çıkardı. Dumandan etkilenen kadın, sağlık ekiplerince ambulansa alınarak oksijen maskesi takıldı. Yangın ise büyüyerek çevredeki 2 eve daha sıçradı. Yaklaşık 2 saat süren çalışmaların ardından yangın tamamen kontrol altına alınabildi. Yangında, Zühra Bilgin'in evi tamamen yanarken, 2 evde de maddi hasar meydana geldi. Jandarma yangınla ilgili soruşturma başlatırken Zühra Bilgin'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.



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