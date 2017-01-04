Yaşlı kadına gaspa tutuklama

MUĞLA'nın Marmaris İlçesi'nde 72 yaşındaki Dudu Arslan'ı döverek çantasını gasp ettiği öne sürülen 22 yaşındaki Kasım G., polis tarafından yakalandı. Kasım G., sevk edildiği adliyede tutuklandı.Olay, Kemeraltı Mahallesi 112 sokakta meydana geldi. Dudu Arslan, üretici pazarında alışveriş yaptıktan sonra 100 metre mesafedeki evine doğru yürümeye başladı. Arkasından yaklaşan Kasım G., Arslan'ın omzunda asılı çantayı almak için hamle yaptı. Durumu fark eden Arslan, çantayı vermemek için direndi. Bunun üzerine Kasım G., iddiaya göre, Arslan'ı tokatlayıp, elleriyle ittirerek yere düşürdü. Ardından çantasını alıp, koşarak kaçmaya başladı.Arslan'ın yardım çağrısını duyan bir vatandaş, Kasım G.'nin peşinden koştu. Yakalanacağını anlayan Kasım G. elindeki çantayı yere attı. Takibi bırakan vatandaş, çantayı Arslan'a teslim etti. Çağrılan sağlık ekipleri Dudu Arslan'ı ambulansla Marmaris Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kol ve bacaklarından yaralanan Arslan, tedavisi sonrası taburcu edildi.BİR SAATTE YAKALANDIPolis, olayın ardından çalışma başlattı. Mobese ve çevredeki işyerlerinin güvenlik kameraları incelemeye alındı. Kimliği tespit edilen Kasım G., yakalandı. Yapılan araştırmada uyuşturucu madde kullanma ve evden hırsızlık suçundan hakkında 3 ayrı yakalama kararı olduğu belirlenen ve suçlamayı reddeden Kasım G., sevk edildiği adliyede tutuklandı.Öte yandan bir vatandaşın Kasım G.'nın peşinden koşma anı, bir işyerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.FOTOĞRAF