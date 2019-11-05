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Yaşlı kadına çarptı, 'beyaz saçı' ele verdi
ADANA'da, Fatma Demir'e (77) motosikletle çarpıp ölümüne neden olan sürücü Medeni G., (63) beyaz saçı sayesinde yakalandı. Kaza, 17 Eylül'de Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde meydana geldi. Yolda yürüyen Fatma Demir'e, motosiklet...
GÜVENLİK 05.11.2019, 10:33
ADANA'da, Fatma Demir'e (77) motosikletle çarpıp ölümüne neden olan sürücü Medeni G., (63) beyaz saçı sayesinde yakalandı.
Kaza, 17 Eylül'de Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde meydana geldi. Yolda yürüyen Fatma Demir'e, motosiklet çarptı. Motosiklet sürücüsü kaçarken, Fatma Demir, çağırılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Aktaş, 5 Ekim günü yaşamını yitirdi.
Motosiklet sürücüsünün yakalanması için Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alan polis ekipleri, motosiklet sürücüsünün beyaz saçlı olduğunu saptadı. Bölgede eşkale uyan ve motosikleti olan kişiler tespit edildi. Ekipler şüphelinin, Medeni G. olduğunu belirledi. Gözaltına alınan Medeni G., emniyetteki sorgusunda, yaşlı kadına sadece kolunun çaptığını, öldüğünü bilmediğini söyledi.
Medeni G., işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaza, 17 Eylül'de Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde meydana geldi. Yolda yürüyen Fatma Demir'e, motosiklet çarptı. Motosiklet sürücüsü kaçarken, Fatma Demir, çağırılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Aktaş, 5 Ekim günü yaşamını yitirdi.
Motosiklet sürücüsünün yakalanması için Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alan polis ekipleri, motosiklet sürücüsünün beyaz saçlı olduğunu saptadı. Bölgede eşkale uyan ve motosikleti olan kişiler tespit edildi. Ekipler şüphelinin, Medeni G. olduğunu belirledi. Gözaltına alınan Medeni G., emniyetteki sorgusunda, yaşlı kadına sadece kolunun çaptığını, öldüğünü bilmediğini söyledi.
Medeni G., işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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