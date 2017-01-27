Yaşlı kadın komşuları tarafından dövüldü

Atilla ATMACA/EREĞLİ (Konya), () - KONYA'nın Ereğli İlçesi'nde 80 yaşındaki Hatice Yalçınkaya, iddiaya göre evlerine soba kurdukları için uyarıda bulunduğu komşusu 46 yaşındaki Rukiye Y. ve ablası 54 yaşındaki Cennet Y. tarafından dövüldü. Aldığı darbeler sonucu kolu kırılan, yüzü ve gözünden yaralanan Yalçınkaya hastaneye kaldırılırken, komşu iki kardeş ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Olay, Şinasi Mahallesi'nde bir apartmanda meydana geldi. Hatice Yalçınkaya, çöp atmak için evinden çıktığı sırada apartmanda üst komşusu Cennet Y. ve Rukiye Y. ile karşılaştı. İddiaya göre Yalçınkaya, komşu kardeşlere bina kaloriferli olmasına rağmen soba kurup yaktıkları, çıkan duman ve isten rahatsız olduğunu söyledi. İki komşu kardeş de buna tepki gösterdi. Çıkan tartışma sırasında iddiaya göre Cennet Y. ve Rukiye Y., yaşlı kadına sopayla saldırdı. Kanlar içinde kalan Hatice Yalçınkaya, ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kolu kırılan, yüzü ve gözünden yaralanan Yalçınkaya'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtti.

Yaşadığı olayı anlatan Hatice Yalçınkaya, komşularıyla daha önceden de soba yüzünden kavga ettiklerini söyledi. Olayın ardından polis tarafından gözaltına alınan Cennet Y. ve Rukiye Y.'nin ifadelerinin ardından serbest bırakıldığı belirtildi.

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