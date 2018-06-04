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Yaşlı çoban, evinde çıkan yangında öldü

Yaşar ANTER/MİLAS (Muğla), () - MUĞLA'nın Milas ilçesinde, çobanlık yapan ve yalnız yaşayan Muhsin Özdemir (94), evinde çıkan yangında yaşamını yitirdi. Milas'a bağlı Dağpınar Mahallesi'nde yalnız yaşayan, 4 çocuk, 5 torun sahibi...

Yaşlı çoban, evinde çıkan yangında öldü

Yaşar ANTER/MİLAS (Muğla), () - MUĞLA'nın Milas ilçesinde, çobanlık yapan ve yalnız yaşayan Muhsin Özdemir (94), evinde çıkan yangında yaşamını yitirdi.
Milas'a bağlı Dağpınar Mahallesi'nde yalnız yaşayan, 4 çocuk, 5 torun sahibi Muhsin Özdemir'in ahşap evinde, sabah saatlerinde yangın çıktı. İhbar üzerine mahalleye gelen itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla alevler söndürüldü. İtfaiye ekibinin evde yaptığı incelemede, Özdemir'in cansız bedeni bulundu. Muhsin Özdemir'in cenazesi, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Jandarma tarafından yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
Mahalle muhtarı İlhan Kabaz, "Evde yalnız yaşayan Muhsin amca, çobanlık yapıyordu. Sanıyorum, akşamdan yaptığı yemeğin ateşi eski ocakta kaldı ve oradan eşyalara sıçradı. Yangının böyle çıkış olabileceğini düşünüyoruz. Çok üzgünüz" diye konuştu.

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