banner325

Son Dakika

Yaşlı çiftin hac parası, yangında kül oldu

MERSİN'in Çamlıyayla ilçesinde Cihan Gönendi'ye (65) ait  ev, elektrik kontağından çıkan yangında kullanılmaz hale geldi. Yangının ardından evde inceleme yapan ekipler, Gönendi çiftinin hacca gidebilmek için biriktirdiği 15 bin lira paranın...

GÜVENLİK 31.08.2019, 09:23
Yaşlı çiftin hac parası, yangında kül oldu
MERSİN'in Çamlıyayla ilçesinde Cihan Gönendi'ye (65) ait  ev, elektrik kontağından çıkan yangında kullanılmaz hale geldi. Yangının ardından evde inceleme yapan ekipler, Gönendi çiftinin hacca gidebilmek için biriktirdiği 15 bin lira paranın yaklaşık yarısının yandığını belirledi. 
Yangın, ilçeye bağlı Sebil Mahallesi'ndeki iki katlı köy evinde çıktı. Evinden alevlerin yükseldiğini fark eden Cihan Gönendi, itfaiyeyi arayarak yardım istedi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekibi, evi saran alevleri güçlükle söndürdü. Soğutma çalışmasının ardından evde inceleme yapan ekipler, yangının elektrik kontağından çıktığını saptadı. Daha sonra evde zarar tespiti için çalışma yapan itfaiye ve jandarma ekipleri, çiftin hac için biriktirdiği 15 liranın yaklaşık yarısının yandığını belirledi. 
Jandarma, yangınla ilgili soruşturmaya devam ediyor.  

Yorumlar (0)
24°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 31 Ağustos 2019
İmsak 04:51
Güneş 06:22
Öğle 13:10
İkindi 16:51
Akşam 19:47
Yatsı 21:12
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 2 6
2. Alanyaspor 2 6
3. Denizlispor 2 6
4. Çaykur Rizespor 2 6
5. Ankaragücü 3 5
6. Trabzonspor 2 4
7. Galatasaray 3 4
8. Sivasspor 2 3
9. Malatyaspor 2 3
10. Beşiktaş 2 3
11. Antalyaspor 2 3
12. Gazişehir 2 3
13. Konyaspor 2 2
14. Kayserispor 3 1
15. Kasımpaşa 3 1
16. Gençlerbirliği 2 0
17. Başakşehir 2 0
18. Göztepe 2 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 2 6
2. Hatayspor 2 6
3. Fatih Karagümrük 2 6
4. Adana Demirspor 2 4
5. Keçiörengücü 2 4
6. Adanaspor 3 4
7. Osmanlıspor 3 4
8. Akhisar Bld.Spor 2 3
9. Bursaspor 2 3
10. Balıkesirspor 2 3
11. Menemen Belediyespor 2 3
12. İstanbulspor 2 2
13. Erzurum BB 2 1
14. Boluspor 2 1
15. Altay 2 1
16. Altınordu 2 0
17. Giresunspor 2 0
18. Eskişehirspor 2 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 3 9
2. Man City 3 7
3. Arsenal 3 6
4. Leicester City 3 5
5. M. United 3 4
6. Burnley 3 4
7. Tottenham 3 4
8. Brighton 3 4
9. Sheffield United 3 4
10. Crystal Palace 3 4
11. Bournemouth 3 4
12. Everton 3 4
13. Chelsea 3 4
14. West Ham 3 4
15. Wolverhampton 3 3
16. Aston Villa 3 3
17. Norwich City 3 3
18. Southampton 3 3
19. Newcastle 3 3
20. Watford 3 0
Takımlar O P
1. Athletic Bilbao 3 7
2. Sevilla 3 7
3. Atletico Madrid 2 6
4. Real Madrid 2 4
5. Real Valladolid 2 4
6. Deportivo Alaves 2 4
7. Osasuna 2 4
8. Celta de Vigo 3 4
9. Real Sociedad 3 4
10. Barcelona 2 3
11. Levante 2 3
12. Mallorca 2 3
13. Villarreal 2 1
14. Granada 2 1
15. Eibar 2 1
16. Getafe 2 1
17. Valencia 2 1
18. Espanyol 2 1
19. Leganés 2 0
20. Real Betis 2 0