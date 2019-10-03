Flaş HaberABD’de uçak kazası: 5 ölü, 9 yaralı
Son Dakika
Yaşlı çifti kaza ayırdı
MANİSA'nın Salihli ilçesinde, eşi Fatma Özçayır (80) ile yolun karşısına geçmek isterken otomobil çarpan Hasan Özçayır (83), olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza, saat 10.00 sıralarında, Ankara -İzmir karayolu Bülent Ecevit Köprülü...
GÜVENLİK 03.10.2019, 15:11
MANİSA'nın Salihli ilçesinde, eşi Fatma Özçayır (80) ile yolun karşısına geçmek isterken otomobil çarpan Hasan Özçayır (83), olay yerinde hayatını kaybetti.
Kaza, saat 10.00 sıralarında, Ankara -İzmir karayolu Bülent Ecevit Köprülü Kavşağı'nda meydana geldi. Kula'dan Salihli yönüne giden Selim Çay (27) yönetimindeki 45 SA 1236 plakalı otomobil, eşi Fatma Özçayır ile birlikte yolun karşısına geçmeye çalışan Hasan Özçayır'a çarptı. Çevredekiler, kazayı polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri, Özçayır'ın kaza yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis ve savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Özçayır'ın cesedi, otopsi için Salihli Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatan polis, otomobil sürücüsü Çay'ı gözaltına aldı.
Kaza, saat 10.00 sıralarında, Ankara -İzmir karayolu Bülent Ecevit Köprülü Kavşağı'nda meydana geldi. Kula'dan Salihli yönüne giden Selim Çay (27) yönetimindeki 45 SA 1236 plakalı otomobil, eşi Fatma Özçayır ile birlikte yolun karşısına geçmeye çalışan Hasan Özçayır'a çarptı. Çevredekiler, kazayı polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri, Özçayır'ın kaza yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis ve savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Özçayır'ın cesedi, otopsi için Salihli Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatan polis, otomobil sürücüsü Çay'ı gözaltına aldı.
29°
açık
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 03 Ekim 2019
|İmsak
|05:32
|Güneş
|06:56
|Öğle
|12:58
|İkindi
|16:13
|Akşam
|18:50
|Yatsı
|20:09
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|6
|14
|2. Fenerbahçe
|6
|11
|3. Gazişehir
|6
|11
|4. Trabzonspor
|6
|9
|5. Sivasspor
|6
|9
|6. Konyaspor
|6
|9
|7. Galatasaray
|6
|9
|8. Başakşehir
|6
|8
|9. Denizlispor
|6
|8
|10. Antalyaspor
|6
|8
|11. Ankaragücü
|6
|8
|12. Çaykur Rizespor
|6
|8
|13. Malatyaspor
|6
|7
|14. Kasımpaşa
|6
|7
|15. Göztepe
|6
|6
|16. Beşiktaş
|6
|5
|17. Kayserispor
|6
|3
|18. Gençlerbirliği
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Akhisar Bld.Spor
|6
|13
|2. Bursaspor
|6
|12
|3. Ümraniye
|6
|11
|4. Hatayspor
|6
|11
|5. Adana Demirspor
|6
|10
|6. Balıkesirspor
|6
|10
|7. Keçiörengücü
|6
|10
|8. Osmanlıspor
|6
|10
|9. Fatih Karagümrük
|6
|9
|10. İstanbulspor
|6
|9
|11. Altay
|6
|9
|12. Erzurum BB
|6
|7
|13. Adanaspor
|6
|6
|14. Altınordu
|6
|5
|15. Menemen Belediyespor
|6
|4
|16. Boluspor
|6
|2
|17. Giresunspor
|6
|2
|18. Eskişehirspor
|6
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|7
|21
|2. Man City
|7
|16
|3. Leicester City
|7
|14
|4. Arsenal
|7
|12
|5. West Ham
|7
|12
|6. Tottenham
|7
|11
|7. Chelsea
|7
|11
|8. Bournemouth
|7
|11
|9. Crystal Palace
|7
|11
|10. M. United
|7
|9
|11. Burnley
|7
|9
|12. Sheffield United
|7
|8
|13. Wolverhampton
|7
|7
|14. Southampton
|7
|7
|15. Everton
|7
|7
|16. Brighton
|7
|6
|17. Norwich City
|7
|6
|18. Aston Villa
|7
|5
|19. Newcastle
|7
|5
|20. Watford
|7
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|7
|15
|2. Granada
|7
|14
|3. Atletico Madrid
|7
|14
|4. Barcelona
|7
|13
|5. Real Sociedad
|7
|13
|6. Sevilla
|7
|13
|7. Athletic Bilbao
|7
|12
|8. Villarreal
|7
|11
|9. Valencia
|7
|9
|10. Real Valladolid
|7
|9
|11. Eibar
|7
|8
|12. Levante
|7
|8
|13. Osasuna
|7
|8
|14. Deportivo Alaves
|7
|8
|15. Real Betis
|7
|8
|16. Getafe
|7
|7
|17. Celta de Vigo
|7
|6
|18. Espanyol
|7
|5
|19. Mallorca
|7
|4
|20. Leganés
|7
|2