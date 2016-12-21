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Yaşlı çift, sobadan zehirlenerek öldü

ERZURUM'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 85 yaşındaki Türkan ve 90 yaşındaki Ali Rıza Kul çifti yaşamlarını yitirdi, kızları ise hastaneye kaldırıldı. Merkez Yakutiye İlçesi Rabiana Mahallesi Raif Efendi Sokakta,...

Yaşlı çift, sobadan zehirlenerek öldü
ERZURUM'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 85 yaşındaki Türkan ve 90 yaşındaki Ali Rıza Kul çifti yaşamlarını yitirdi, kızları ise hastaneye kaldırıldı.
Merkez Yakutiye İlçesi Rabiana Mahallesi Raif Efendi Sokakta, kızları Şükran Kul ile birlikte gecekondu evde yaşayan 4 çocuklu Türkan- Ali Rıza çifti, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Yakınlarının telefonla ulaşamaması üzerine evlerine giden yakınları kapıyı kırarak içeri girdi. Anne, baba ve kızlarının yataklarında hareketsiz yattığını gören yakınları 112 Acil Servise bilgi verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekibi yaptıkları müdahalede anne ve ile babanın öldüğünü belirledi. Hayatta olan Şükran Kul, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kul'un sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
İlk belirlemelere göre sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri tespit edilen yaşı çiftin cenazeleri otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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