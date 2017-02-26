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Yaşlı çift soba kurbanı

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, () - KAYSERİ'de 83 yaşındaki Ahmet Gürcü ile eşi 75 yaşındaki Emine Gürcü, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldü. Merkez Kocasinan ilçesi İstasyon Mahallesi Akgün Sokak'ta  2 katlı binanın...

Yaşlı çift soba kurbanı

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, () - KAYSERİ'de 83 yaşındaki Ahmet Gürcü ile eşi 75 yaşındaki Emine Gürcü, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldü.
Merkez Kocasinan ilçesi İstasyon Mahallesi Akgün Sokak'ta  2 katlı binanın 1'inci katında oturan Ahmet ile Emine Gürcü çiftinden haber alamayan kızları Nadiye, durumu binanın giriş katında oturan amcası Mustafa Gürcü'ye bildirdi. Bunun üzerine amca Gürcü, kendisinde bulunan anahtarla ağabeyinin evinin kapısını açtı. Çifti hareketsiz gören amca Gürcü, durumu 112 ekiplerine bildirdi. Gelen sağlık ekipleri, Gürcü çiftinin öldüğünü belirledi. 
Polisin incelemesinin ardından Gürcü çiftinin cenazeleri, otopsi yapılmak üzere Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili isoruşturma başlattı.


 

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