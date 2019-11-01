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Yaşlı adamın yaralandığı kaza kamerada
BURSA'nın İnegöl ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı Aleattin Taş (87) yaralandı. Polis, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı. Kaza, Yenice Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde meydana geldi. Henüz plakası ve sürücü...
GÜVENLİK 31.10.2019, 15:28
BURSA'nın İnegöl ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı Aleattin Taş (87) yaralandı. Polis, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.
Kaza, Yenice Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde meydana geldi. Henüz plakası ve sürücü belirlenemeyen hafif ticari araç, yola çıkan Aleattin Taş’a çarparak, kaçtı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen Taş'ın yardımına esnaf yetişti. Yaşlı adam, kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken polis, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.
FOTOĞRAF
Kaza, Yenice Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde meydana geldi. Henüz plakası ve sürücü belirlenemeyen hafif ticari araç, yola çıkan Aleattin Taş’a çarparak, kaçtı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen Taş'ın yardımına esnaf yetişti. Yaşlı adam, kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken polis, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.
FOTOĞRAF
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