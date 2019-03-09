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Yaşlı adamın katili, çay içtiği bardakları götürmüş

KONYA’nın Hüyük ilçesinde, yalnız yaşadığı evinde başından vurularak öldürülmüş halde bulunan Ahmet Bilgi'nin(84), katil zanlısını, olay gecesi evinde misafir ettiği ortaya çıktı. Yaşlı adamın, katil zanlısına uyuması için...

Yaşlı adamın katili, çay içtiği bardakları götürmüş
KONYA’nın Hüyük ilçesinde, yalnız yaşadığı evinde başından vurularak öldürülmüş halde bulunan Ahmet Bilgi'nin(84), katil zanlısını, olay gecesi evinde misafir ettiği ortaya çıktı. Yaşlı adamın, katil zanlısına uyuması için yatak hazırladığı ve çay ikram ettiği belirlendi. Zanlının ise cinayetin ardından çay içilen bardakları delil bırakmamak için yanında götürdüğü tespit edildi.
Hüyük ilçesi Pınarbaşı Mahallesi’nde oturan Ahmet Bilgi, 2 Mart günü yalnız yaşadığı evinde başından tabanca ile vurularak öldürülmüş halde bulundu. 3 yıl önce eşi Alime Bilgi ölen ve çocuğu olmayan yaşlı adamın cesedini 2 gün boyunca camiye gelmemesinden şüphelenen mahalle sakinleri buldu.
JANDARMA ÖZEL EKİP KURDU
Cinayetin ardından Konya İl Jandarma Komutanlığı, özel ekip kurdu. Pınarbaşı Mahallesi'ndeki evde detaylı inceleme yapan özel ekip, katil zanlısının tanıdık biri olduğunu ve olay gecesi Ahmet Bilgi'ye misafir geldiği ihtimali üzerinde yoğunlaştı. Özel ekip, Bilgi'nin misafiri için kendi yatağının yanına başka bir yatak hazırladığını, çerez ve çay ikramında bulunduğunu tespit etti. Ancak, çay içilen bardaklar evde bulunamadı.  Özel ekip, katil zanlısının delil bırakmamak için bardakları yanında götürdüğünü değerlendiriyor.
BUNU YAPANLAR BULUNSUN
Pınarbaşı Mahalle Muhtarı Sadık Pekdemir, yaşanan olayın mahalle halkını derinden üzdüğünü belirterek, 'Muhtemelen o gece eve gelen biri tarafından bu olay yaşanmış. Tanıdığı biri  olduğunu düşünüyoruz, üç yıl önce eşini kaybetti. Çocuğu olmadığı için yalnız yaşıyordu. Mahalleli tarafından çok sevilen ve sayılan biriydi. Bu olay hepimizi derinden üzdü. Bunu yapanların bir an önce bulunmasını istiyoruz"dedi. Muhtar Pekdemir, Bilgi'nin çilek yetiştiriciliği konusunda köylülere öncülük ettiğini belirtti.

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