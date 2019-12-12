Yaşlı adamı, tuvalet tartışmasında vurmuş (2)

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TUTUKLANDI KONYA'da sokakta yürüyen Enver Yeşilova'yı (62) tüfekle kasığından vurarak ağır yaralayan Abdulsamet Akbay (24), çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı.
GÜVENLİK 12.12.2019, 14:06
TUTUKLANDI
KONYA'da sokakta yürüyen Enver Yeşilova'yı (62) tüfekle kasığından vurarak ağır yaralayan Abdulsamet Akbay (24), çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı.
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|P
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