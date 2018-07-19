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Yaşlı adamı parası için çocukların gözü önünde öldürmüşler

BALIKESİR'in merkez ilçesi Karesi'de, Osman Ö. (48) ve arkadaşı Şahin Ö. (47), iddiaya göre, eve davet ettikleri komşuları Arif Savaş'ı (80) başına sopayla vurduktan sonra yastıkla boğarak öldürdü. Osman Ö.'nün 4 ve 5 yaşlarındaki...

Yaşlı adamı parası için çocukların gözü önünde öldürmüşler
BALIKESİR'in merkez ilçesi Karesi'de, Osman Ö. (48) ve arkadaşı Şahin Ö. (47), iddiaya göre, eve davet ettikleri komşuları Arif Savaş'ı (80) başına sopayla vurduktan sonra yastıkla boğarak öldürdü. Osman Ö.'nün 4 ve 5 yaşlarındaki çocuklarının gözleri önünde işlenen cinayetin ardından şüpheliler, cesedi halıya sarıp boş araziye attı. İki şüphelinin, Savaş'ın üzerindeki 80 lirayı aldığı, ardından evinde para ve ziynet eşyası aradığı belirlendi.
Olay, Karesi'nin Maltepe Mahallesi'nde önceki gün gece saatlerinde meydana geldi. Mahalle sakinleri balkonda otururken, iki kişinin halı taşıdığını görünce hırsızlık şüphesiyle polise haber verdi. Mahalleye gelen polis ekipleri, çevrede yaptıkları araştırmada boş arazide bir erkek cesedi buldu. Ekipler, cesedin Arif Savaş'a ait olduğunu belirledi. Soruşturma kapsamında Savaş'ın ailesi ve yakın çevresinden aldıkları bilgileri toplayan Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri, öldürülen Arif Savaş'ın, 4 yaşında kızı ve 5 yaşında oğlu bulunan komşusu Osman Ö.'ye maddi yardımda bulunduğunu tespit etti.
Osman Ö.'nün sabah saatlerinde evinin önünde halı yıkadığı bilgisini de alan ekipler soruşturmayı derinleştirince, korkunç cinayetin ayrıntıları ortaya çıktı. Osman Ö.'nün arkadaşı Şahin Ö. ile birlikte Arif Savaş'ı evine davet ettiği, iki arkadaşın, çocukların gözleri önünde yaşlı adamı kafasına sopa ile vurup, ardından yastıkla boğarak öldürdüğü tespit edildi.
CİNAYETİ, 4 YAŞINDAKİ KIZ PEDAGOG EŞLİĞİNDE ANLATTI
Arif Savaş'ın katledip halıya sararak boş bir araziye atan Osman Ö. ve arkadaşı Şahin Ö.'nün, ardından yaşlı adamın evine girerek para ve ziynet eşyası aradıkları belirlendi. Polis, olay sırasında Savaş'ın üzerindeki 80 lirayı da gasp eden iki şüpheliyi gözaltına aldı.
Cinayet Büro ekipleri, Arif Savaş'ı öldüren Osman Ö.'nün 4 yaşındaki kızıyla pedagog eşliğinde görüşerek olayın ayrıntılarını öğrendi.
Babalarının işlediği cinayete şahit olan iki kardeş, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ekiplerine teslim edilirken, mahkemeye çıkartılan Osman Ö. ve Şahin Ö. tutuklanarak cezaevine konuldu.

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