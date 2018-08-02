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Yaşlı adamı döven 2'nci şüpheli de teslim oldu

SAMSUN, () - SAMSUN'un Bafra ilçesinde, otomobille geçerken üzerine su sıçrattıkları Sebahattin Yılmaz'ı (70), kendilerine tepki gösterdiği için dövdükleri öne sürülen 2 şüpheliden C.İ. de polise teslim oldu. Olay, 24 Temmuz günü...

Yaşlı adamı döven 2'nci şüpheli de teslim oldu

SAMSUN, () - SAMSUN'un Bafra ilçesinde, otomobille geçerken üzerine su sıçrattıkları Sebahattin Yılmaz'ı (70), kendilerine tepki gösterdiği için dövdükleri öne sürülen 2 şüpheliden C.İ. de polise teslim oldu.
Olay, 24 Temmuz günü Samsun-Sinop karayolu üzerinde meydana geldi. Sebahattin Yılmaz, elindeki kürekle yol kenarında biriken yağmur suyunu tahliye etmeye çalışırken, bu sırada hızla yanından geçen Ç.Y.D. yönetimindeki otomobil, üzerine su sıçrattı. Yılmaz da Ç.Y.D.'ye tepki gösterdi. Geri geri gelen Ç.Y.D.'nin yanındaki C.İ., otomobilden inip, Yılmaz ile tartışmaya başladı. C.İ., boynundan tutup yere yatırdığı Yılmaz'ı yumrukladı. Ç.Y.D.'nin müdahalesiyle C.İ., Yılmaz'ı dövmeyi bıraktı. İkili, kaçarken, olay anı ise saniye saniye çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Koşarak olay yerine gelen Sebahattin Yılmaz'ın eşi, yaralı kocasını hastaneye götürdü. Burada müdahalesi yapılan Yılmaz'ın şikayeti üzerine saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı. Kısa sürede yakalanıp gözaltına alınan Ç.D.Y ile C.İ., ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.
Görüntülerin incelenmesinin ardından Bafra Cumhuriyet Savcılığı, iki şüphelinin 'Beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye yönelik kasten yaralama' suçundan yeniden yakalanarak gözaltına alınması talimatı verdi. 
Şüphelilerden Ç.Y.D., dün Eskişehir'de polise gidip teslim oldu. Aranan diğer şüpheli C.İ.'nin ise bugün Ankara'da avukatı eşliğinde polise giderek teslim olduğu belirtildi.

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