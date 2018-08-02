Yaşlı adamı döven 2'nci şüpheli de teslim oldu (2)

ŞÜPHELİLERDEN 1'İ TUTUKLANDI

Bafra Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Sebahattin Yılmaz'ın 2 kişi tarafından dövülmesi olayıyla ilgili yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Şüphelilerden Ç.Y.D., 01.08.2018 günü Eskişehir il merkezinde yakalanmış, C.İ. ise 02.08.2018 günü Ankara Adliyesi'ne gelerek teslim olmuştur. SEGBİS aracılığı ile beyanları alınan şüpheliler mağdur S.Y.'ye karşı iştirak halinde 'Beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye yönelik kasten yaralama' suçunu işlediklerinden bahisle tutuklama talebiyle Bafra Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiştir. Yaralama olayını fiilen gerçekleştiren şüpheli C.İ. üzerine atılı suçtan tutuklanmış, şüpheli Ç.D.Y. hakkında ise adli kontrol tedbirine karar verilmiştir. Adli kontrol kararına karşı itiraz kanun yoluna başvurulacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

