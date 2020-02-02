Flaş HaberTrabzonspor - Fenerbahçe: 2-1
Son Dakika
Yaşlı adama genç sevgiliden gasp tuzağı
GÜVENLİK 02.02.2020, 13:35
BURSA'da U.C.G(69) ve kız arkadaşı Y.I.(22) otomobille seyir halindeyken, aracına çarpan otomobilden çıkan 4 kişi ve kız arkadaşı Y.I. tarafından gasp edildi. Tabanca, kolye ve cep telefonunun çalındığı soygunu, U.C.G.’nin kız arkadaşı Y.I.’nın planladığı öğrenildi.
Olay, geçtiğimiz Cuma akşamı merkez Osmangazi ilçesi Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. U.C.G.(69), kız arkadaşı Y.I.’yı(22) otomobili ile alarak yola çıktı. Y.I.’nın arkadaşları M.G.(22), S.G.(23), E.Ç.(23) ve K.T.'nin(23) içinde bulunduğu otomobil, seyir halinde olan U.C.G.’nin otomobiline çarptı. Kazanın ardından otomobilinden inen U.C.G., kız arkadaşı Y.I. ve 4 arkadaşı tarafından gasp edildi. U.C.G.’nin üzerinde bulunan tabanca, 3 adet altın kolye ve cep telefonunu alan şüpheliler, olay yerinden kaçtı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Şüphelilerin evlerini tespit eden ekipleri, dün gece saatlerinde Y.I. ve 4 arkadaşını Orhaneli ve Nilüfer ilçelerinde bulunan evlerinde yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
Olay, geçtiğimiz Cuma akşamı merkez Osmangazi ilçesi Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. U.C.G.(69), kız arkadaşı Y.I.’yı(22) otomobili ile alarak yola çıktı. Y.I.’nın arkadaşları M.G.(22), S.G.(23), E.Ç.(23) ve K.T.'nin(23) içinde bulunduğu otomobil, seyir halinde olan U.C.G.’nin otomobiline çarptı. Kazanın ardından otomobilinden inen U.C.G., kız arkadaşı Y.I. ve 4 arkadaşı tarafından gasp edildi. U.C.G.’nin üzerinde bulunan tabanca, 3 adet altın kolye ve cep telefonunu alan şüpheliler, olay yerinden kaçtı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Şüphelilerin evlerini tespit eden ekipleri, dün gece saatlerinde Y.I. ve 4 arkadaşını Orhaneli ve Nilüfer ilçelerinde bulunan evlerinde yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 02 Şubat 2020
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivasspor
|19
|41
|2. Başakşehir
|20
|39
|3. Trabzonspor
|19
|38
|4. Fenerbahçe
|20
|37
|5. Alanyaspor
|19
|35
|6. Galatasaray
|19
|33
|7. Beşiktaş
|20
|33
|8. Göztepe
|19
|29
|9. Malatyaspor
|18
|24
|10. Gaziantep FK
|19
|24
|11. Çaykur Rizespor
|20
|24
|12. Denizlispor
|19
|22
|13. Gençlerbirliği
|20
|21
|14. Konyaspor
|20
|19
|15. Antalyaspor
|20
|18
|16. Kasımpaşa
|19
|15
|17. Ankaragücü
|19
|13
|18. Kayserispor
|19
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|19
|40
|2. Erzurum BB
|20
|35
|3. Bursaspor
|19
|33
|4. Adana Demirspor
|20
|31
|5. Keçiörengücü
|20
|29
|6. Akhisar Bld.Spor
|19
|28
|7. Ümraniye
|19
|28
|8. Menemen Belediyespor
|20
|28
|9. Altay
|19
|27
|10. Fatih Karagümrük
|20
|27
|11. Giresunspor
|19
|27
|12. Balıkesirspor
|19
|24
|13. İstanbulspor
|19
|20
|14. Altınordu
|19
|20
|15. Adanaspor
|20
|17
|16. Osmanlıspor
|20
|17
|17. Boluspor
|20
|15
|18. Eskişehirspor
|19
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|25
|73
|2. Man City
|24
|51
|3. Leicester City
|25
|49
|4. Chelsea
|25
|41
|5. Sheffield United
|25
|36
|6. M. United
|25
|35
|7. Wolverhampton
|25
|35
|8. Tottenham
|24
|34
|9. Everton
|25
|33
|10. Newcastle
|25
|31
|11. Southampton
|25
|31
|12. Arsenal
|24
|30
|13. Crystal Palace
|25
|30
|14. Burnley
|24
|30
|15. Brighton
|25
|26
|16. Bournemouth
|25
|26
|17. Aston Villa
|25
|25
|18. West Ham
|25
|24
|19. Watford
|25
|23
|20. Norwich City
|25
|18
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|22
|49
|2. Barcelona
|21
|43
|3. Sevilla
|21
|38
|4. Valencia
|22
|37
|5. Getafe
|21
|36
|6. Atletico Madrid
|22
|36
|7. Real Sociedad
|21
|34
|8. Villarreal
|21
|31
|9. Athletic Bilbao
|21
|31
|10. Granada
|22
|30
|11. Osasuna
|21
|28
|12. Real Betis
|21
|27
|13. Levante
|21
|26
|14. Real Valladolid
|22
|25
|15. Deportivo Alaves
|21
|23
|16. Eibar
|21
|23
|17. Mallorca
|22
|18
|18. Celta de Vigo
|22
|17
|19. Leganés
|21
|15
|20. Espanyol
|22
|15
Yeni Sayımız
aydinses - haberler, gazeteler, ekonomi, spor, gazete oku, Türkiye ve dünya gündemi - 29.10.2016 Manşeti
Ekim 2016
aydinses - haberler, gazeteler, ekonomi, spor, gazete oku, Türkiye ve dünya gündemi - 29.10.2016 Manşeti
Ekim 2016
aydinses - haberler, gazeteler, ekonomi, spor, gazete oku, Türkiye ve dünya gündemi - 29.10.2016 Manşeti
Ekim 2016