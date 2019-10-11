Yaşlı adam yalnız yaşadığı dükkanında ölü bulundu

ANTALYA’da kısa bir süre önce eşinden ayrı yaşamaya başlayan Mahmut Kösegil (73) kaldığı dükkanda ölü bulundu. Tütün satarak geçimini sağlayan Kösegil’in cesedini dükkandan çıkmadığını fark eden ve merak ederek gelen müşterileri buldu.



Olay, saat 16.00 sıralarında Kepez ilçesi Yeşiltepe Mahallesi 2674 Sokakta bulunan 5 katlı apartmanın altında bulunan dükkânda meydana geldi. Eşinden ayrı yaşayan ve 2 çocuk sahibi olduğu öğrenilen Mahmut Kösegil, bir süredir apartman altında bulunan dükkânda yaşamını sürdürüyordu. Kösegil’in bu sabah saatlerinde dükkândan çıkmadığını fark eden tütün sattığı müşterileri, dükkâna girdiklerinde Kösegil’in cansız bedeniyle karşılaştı. Durumun fark edilmesi üzerine 112 Acil Servis ekiplerine ve polise haber verildi. 112 Acil Servis ekipleri, Kösegil’in hayatını kaybettiğini belirledi.



Kösegil’in cansız bedeni ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.