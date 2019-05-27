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Yaşlı adam, 16 gündür kayıp

Davut CAN/İZMİR, () - İZMİR'in Çeşme ilçesinde, kızının evinden alışveriş yapmak için çıkan ve bir daha dönmeyen Hasan Basri Bubur (90), 16 gündür aranıyor.  Olay, 11 Mayıs'ta, Germiyan Mahallesi Bahçelievler Sitesi’nde meydana...

Yaşlı adam, 16 gündür kayıp

Davut CAN/İZMİR, () - İZMİR'in Çeşme ilçesinde, kızının evinden alışveriş yapmak için çıkan ve bir daha dönmeyen Hasan Basri Bubur (90), 16 gündür aranıyor. 
Olay, 11 Mayıs'ta, Germiyan Mahallesi Bahçelievler Sitesi’nde meydana geldi. Demans ve tansiyon hastası Hasan Basri Bubur, iftar yapmak için kızı Peyman Bubur Baran'ın evine gitti. İftardan sonra markete gideceğini söyleyip, evden çıkan 3 çocuk babası, emekli Hasan Basri Bubur, bir daha dönmedi. Meraklanan yakınları Bubur'u ararken, jandarmaya haber verdi. Arama çalışması başlatan jandarma ekiplerine, AFAD ve AKUT ekipleri de destek verdi. Bubur'un gidebileceği yerler araştırılırken, AFAD bünyesindeki kokuya duyarlı köpekler de arama çalışmalarında kullanıldı. Sitenin üstündeki ana yola kadar koku alan köpekler, daha sonra tepki vermeyince Bubur'un bu noktadan sonra ulaşım aracına binmiş olabileceği değerlendirildi. Çalışmalar bu yönde devam sürdürülürken, Bubur'un ailesi, gri pantolon ve siyah montla evden çıkan yaşlı adamı görenlerden güvenlik güçlerine haber vermesini istedi.

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