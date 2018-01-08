Yasin Börü Davası sanığı tutuklandı

DİYARBAKIR'da, 6-8 Ekim 2014 tarihlerindeki Kobani olayları sırasında Yasi Börü ve 3 arkadaşının öldürülmesi davasının firari sanığı olarak aranan ve 2 Ocak günü düzenlenen operasyonla yakalanan E.F. (24), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Diyarbakır'da 6-8 Ekim Kobani olayları sırasında Yasin Börü, Ahmet Dakak, Riyat Güneş ile Hasan Gökguz'un öldürülmesiyle ilgili, Ankara 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada 4 kez 'Canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürme' ve 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçlarından aranan ve 2 Ocak günü yakalanan E.F., Emniyet'teki işlemlerinin tamamlanması ardından adliyeye sevk edildi. SEGBİS sistemi ile Ankara 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce ifadesi alınan E.F., hakkındaki iddiaları kabul etmediğini söyledi. Daha sonra kararını açıklayan mahkeme, sanık E.F.'nin tutuklanmasına hükmetti.

DOSYALARI AYRILMIŞTI

Yasin Börü ve arkadaşlarının öldürülmesine ilişkin Diyarbakır 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan dava, güvenlik gerekçesiyle Ankara'ya nakledilmişti. Ankara 2'nci Ağır Ceza Mahmekesi'nde yapılan yargılama sonucunda, bazı sanıklara ceza verilirken, E.F.'nin de aralarında bulunduğu 3 firari sanık henüz yakalanamadığı için, dosyalarının ayrılmasına karar verilmişti.