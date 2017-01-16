Yasak aşk cinneti: 3 ölü

İZMİR'in Aliağa İlçesi'nde 38 yaşındaki Mustafa Şirin, 2 çocuk annesi eşi 36 yaşındaki Miray Şirin'i ve aşk yaşadığını iddia ettiği 38 yaşındaki Selahattin Demirkol'u tabancayla öldürdü, ardından aynı silahı başına ateşleyerek yaşamına son verdi.Olay, bugün saat 09.30 sıralarında, Kurtuluş Mahallesi 318/1 Sokakta, Miray- Mustafa Şirin çiftinin oturduğu dairenin bulunduğu apartmanda meydana geldi. Mustafa Şirin, 2 çocuğunun annesi eşi Miray Şirin'i apartmanın birinci katındaki dairenin girişinde, onun aşk yaşadığını düşündüğü Selahattin Demirkol'u da merdivenlerde, tabancayla art arda ateş ederek vurdu. Miray Şirin ve Selahattin Demirkol kanlar içinde yerde kalırken, Mustafa Şirin, dairesinin girişinde tabancayı başına dayayıp tetiğe bastı.Silah seslerini duyanlar, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine eve gelen ekipler, Mustafa Demirkol'u merdivenlerde, Miray Şirin ile Mustafa Şirin'i de oturdukları dairenin girişinde yerde kanlar içinde buldu.Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Selahattin Demirkol'un olay yerinde öldüğü belirlendi. Ağır yaralanan Miray Şirin ile eşi Mustafa Şirin ise ambulansla Aliağa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Şirin çifti de yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Evde inceleme yapan polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.