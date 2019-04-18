Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Ekrem İmamoğlu mazbatasını almaya böyle gitti
Elazığ'da 3.6 büyüklüğünde deprem
Elazığ'da 3.6 büyüklüğünde deprem
YSK, Keskin'de verilen mazbatayı iptal etti
YSK, Keskin'de verilen mazbatayı iptal...
SİHA ilk test uçuşunu yaptı
SİHA ilk test uçuşunu yaptı

Yasa dışı sattıkları ilaçlardan 2 milyon lira gelir elde etmişler

KAYSERİ merkezli 7 ilde, renkli reçeteyle verilen ilaçları yasa dışı yollardan sattıkları iddiasıyla 9'u tutuklu 20 kişi hakkında hazırlanan iddianame, 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Şüphelilerin, yasa dışı yollarla sattıkları...

Yasa dışı sattıkları ilaçlardan 2 milyon lira gelir elde etmişler
KAYSERİ merkezli 7 ilde, renkli reçeteyle verilen ilaçları yasa dışı yollardan sattıkları iddiasıyla 9'u tutuklu 20 kişi hakkında hazırlanan iddianame, 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Şüphelilerin, yasa dışı yollarla sattıkları ilaçlardan yaklaşık 2 milyon TL gelir elde ettikleri öne sürüldü.
Kayseri merkezli 7 ilde, geçen ay jandarma ve özel hareket polislerinin katılımıyla, renkli reçeteyle alınabilen uyuşturucu içerikli ilaçları yasa dışı yollarla sattıkları iddia edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, aralarında doktor ve eczacıların da bulunduğu 20 kişi gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramada renkli reçete ve uyuşturucu ilaçlar ele geçirildi. Gözaltına alınan kişilerden Metin Ş., Muhammed Fatih C., Cengiz K., Erhan Ç., Haydar S., Serkan K., Ali K., Ulaş E. ve Sezer K. tutuklanırken, 11 kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Soruşturmanın ardından Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan iddianame, mahkemeye sunuldu. Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede 20 sanık, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' ve 'kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık' suçlarından hâkim karşısına çıkacak.
Bu arada yapılan araştırmada, şüphelilerin yasa dışı yollarla sattıkları ilaçlardan 2 milyon TL gelir elde ettikleri öne sürüldü.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner336

banner328