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Yasa dışı pankart asan 2 kişi adli kontrolle serbest

SAMSUN'da üst geçide yasa dışı pankart astıkları iddiasıyla gözaltına alınan 1'i kadın, 2 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İl Emniyeti Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 20 Şubat Salı günü akşam...

Yasa dışı pankart asan 2 kişi adli kontrolle serbest
SAMSUN'da üst geçide yasa dışı pankart astıkları iddiasıyla gözaltına alınan 1'i kadın, 2 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İl Emniyeti Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 20 Şubat Salı günü akşam saatlerinde Atakum ilçesinde bulunan bir üst geçide, 'Genel Başkanımız Çiçek Otlu'ya özgürlük' yazan 'ESP-SKM' imzalı pankart asılması olayıyla ilgili çalışma başlattı. Pankartı asanların, F.Ç. (45) adlı kadını ve Y.G. (45) olduğu saptandı. Şüpheliler, TEM ekiplerince 28 Şubat günü silahlı terör örgütü MLKP propagandası yaptığı gerekçesiyle gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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