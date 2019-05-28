Yasa dışı ekilen 380 kök haşhaş imha edildi

ESKİŞEHİR,() - ESKİŞEHİR'in Sarıcakaya ilçesinde yasa dışı ekildiği tespit edilen 380 kök haşhaş imha edildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sarıcakaya ilçesine bağlı Laçin Mahallesi Sakızbükü mevkinde yasa dışı haşhaş ekimi yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Arazide yapılan incelemede 380 kök haşhaş ele geçirildi. Tarla sahibi M.D., gözaltına alınırken haşhaşlar imha edildi.
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ESKİŞEHİR,() - ESKİŞEHİR'in Sarıcakaya ilçesinde yasa dışı ekildiği tespit edilen 380 kök haşhaş imha edildi.