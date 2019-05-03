Yaşa dışı bahis şüphelileri adliyede

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), () - ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, yasa dışı yollardan bahis oynattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 40 kişi adliyeye sevk edildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla yasa dışı yollardan bahis oynatan kişilere yönelik çalışma başlattı. Önceki gün saat 05.45'te haklarında yakalama kararı çıkarılan 40 kişi için belirlenen adreslere baskın düzenlendi. Eş zamanlı şok baskınlarda, şüphelilerin tamamı yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonun Alanya'daki en büyük yasa dışı bahis operasyonu olduğu belirtildi. Adreslerde yapılan aramalarda tabanca ve buna ait 15 fişek, 2 kurusıkı tabanca ve bu tabancalara ait 5 fişek, çok sayıda cep telefonu, dizüstü bilgisayarlar, yüklü miktarda para, yasa dışı bahisle ilgili not defteri, mağdurlara ait çok sayıda senet, yasa dışı bahis sitelerine girmede kullanılan kartlar ele geçirildi. 40 şüpheli 'Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet' ve 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçundan emniyetteki işlemlerinin ardından bugün sabah saatlerinde adliye sevk edildi.



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