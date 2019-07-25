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Yarışan gençler kaza yaptı: 1'i ağır, 3 yaralı

BURSA’da yol kenarındaki elektrik direğine çarpıp, demir korkulukları aşarak 4 metre yükseklikten alt geçide devrilen otomobildeki 1'i ağır, 3 kişi yaralandı. Yaralı gençler, yarıştıkları otomobilin kendilerini sıkıştırması sonucu...

Yarışan gençler kaza yaptı: 1'i ağır, 3 yaralı
BURSA’da yol kenarındaki elektrik direğine çarpıp, demir korkulukları aşarak 4 metre yükseklikten alt geçide devrilen otomobildeki 1'i ağır, 3 kişi yaralandı. Yaralı gençler, yarıştıkları otomobilin kendilerini sıkıştırması sonucu kazanın meydana geldiğini söyledi.
Kaza, gece saatlerinde Yıldırım ilçesi Ankara Yolu Caddesi’nde meydana geldi. Arkadaşları Mert D. (18) ve Mehmet H. (18) ile birlikte gezintiye çıkan Hüseyin Y. (19) yönetimindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp yol kenarındaki elektrik direğine çarptıktan sonra demir korkulukları aşıp, 4 metre yükseklikten alt geçide devrildi. Kazada, otomobildeki 3 genç yaralandı. Yaralılar, çevre sakinleri tarafından otomobilden çıkarıldı. 
Hafif yaralanan Mehmet H. ile Mert D.'ye kaza yerinde müdahale edilirken, Hüseyin Y. İse Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hüseyin Y.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Mehmet H. ile Mert D., yarıştıkları otomobilin kendilerini sıkıştırınca kazanın yaşandığını söyledi. Polis, kazaya neden olduğu öne sürülen otomobilin tespit edilmesi için çalışma başlatıldı.

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