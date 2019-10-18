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Yarım kilo uyuşturucu ile yakalanan 2 şüpheli adliyede

BOLU'da, polisin durdurduğu otomobilde yarım kilo uyuşturucu madde ile ele geçirilen 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TEM yolunda yaptığı uygulamada şüphe...

GÜVENLİK 18.10.2019, 13:08
BOLU'da, polisin durdurduğu otomobilde yarım kilo uyuşturucu madde ile ele geçirilen 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TEM yolunda yaptığı uygulamada şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada 563,60 gram skunk maddesi ele geçirildi. Araçta bulunan İ.G.(36) ve Y.G.(48) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

 

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