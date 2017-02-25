Yarı açık cezaevinden firar edip 12 taksiciyi gasp etmiş



Ali AKSOYER/İSTANBUL,() İSTANBUL’da 12 taksiciyi gasp eden suç makinesi polis tarafından yakalandı. 2016 yılında Yarı Açık cezaevinden firar eden şüpheli Tekin G.(57)’nin daha önceden gasp dolandırıcılık hırsızlık gibi suçundan 26 kez polise geliş kaydı olduğu ayrıca 9 ayrı suçtan arandığı tespit edildi. Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GASPÇININ İLGİNÇ YÖNTEMİ

İstanbul’da birbiri ardına yaşanan taksi gaspları üzerine polis alarma geçti. Taksici’lerin ifadelerinden gaspçının olaylar sırasında ilginç bir yöntem izlediği ortaya çıktı. Şüphelinin müşteri gibi bindiği taksi şoförleriyle önce dostluk kurduğu daha sonra cebindeki Türkiye’de hiçbir değeri olmayan bir tomar Peru parasını çıkararak bozdurmak istediğini söylediği öğrenildi. Taksi şoförlerinin yanında para olduğunu ve kendisine yardımcı olmak için para çıkarmalarının ardından şüphelinin harekete geçerek bıçak yada tabanca kullanarak gasp olaylarını gerçekleştirdiği öğrenildi. Şüphelinin bu yöntemi izleyerek yanında çok para olan taksi şoförlerini tespit ettiği belirlendi.

YARI AÇIK CEZAEVİ FİRARİSİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Mağdur taksicilerin ifadeleri üzerine eşkali belirlenen şüpheli önceki gün polis ekipleri tarafından Beyoğlu'nda gözaltına alındı. Şüpheli Tekin G., Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilirken cezaevi firarisi olduğu ortaya çıktı. Tekin G.’nin işlediği suçlar nedeniyle yattığı cezaevinde iyi hal nedeniyle Kırklareli Yarı Açık Cezaevine nakil edildiği, ancak şüphelinin 2016 yılı içinde cezaevinden kaçtığı tespit edildi.

SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI

Gasp Büro Amirliğinde bir çok kurbanı tarafından teşhis edilen şüphelinin daha önceden dolandırıcılık gasp, hırsızlık, uyuşturucu kullanmak, darp gibi suçlardan 26 kez polis tarafından gözaltına alındığı öğrenildi. Şüphelinin ayrıca 9 ayrı mahkeme tarafından arandığı ortaya çıktı. Şüphelinin 05 Aralık 2016 ile 19 Şubat 2017 tarihleri arasında 12 taksi şoförünü aynı yöntemi izleyerek gasp ettiği tespit edildi.

TUTUKLANDI

Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheli Tekin G. işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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