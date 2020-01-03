beylikdüzü escort

izmir escort antalya escort bodrum escort eskisehir escort izmit escort izmit escort sakarya escort

istanbul escort

banner314

banner325

Son Dakika

Yargıtay, otomobile ateş açılmasında yaralanmayanlar için de sanıklara ceza istedi

KONYA'da, takip ettikleri, içinde 5 kişi bulunan otomobile ateş açarak, 1 kişinin yaralanmasına neden oldukları gerekçesiyle tutuklu yargılanan Aziz Kocayiğit (25) ve Muhammet Ali Yorgun (23), yerel mahkemece 2 kişiye yönelik 'kasten öldürmeye...

GÜVENLİK 03.01.2020, 08:32
Yargıtay, otomobile ateş açılmasında yaralanmayanlar için de sanıklara ceza istedi
KONYA'da, takip ettikleri, içinde 5 kişi bulunan otomobile ateş açarak, 1 kişinin yaralanmasına neden oldukları gerekçesiyle tutuklu yargılanan Aziz Kocayiğit (25) ve Muhammet Ali Yorgun (23), yerel mahkemece 2 kişiye yönelik 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 18 yıl 4'er ay hapis cezasına çarptırıldı. Diğer 3 kişiye yönelik eylemleriyle ilgili de sanıkların beraatına karar verdi. Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi sanıklara, bu kişilere yönelik de 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan ceza verilmesini isteyerek, yerel mahkemenin kararını bozdu. Muhammet Ali Yorgun'un amcası Mahmut Yorgun, ''Yaralanan kişi ve diğer kişiler davacı olmadı. Bize göre çok ağır bir ceza oldu'' dedi. 
Olay, 24 Aralık 2014'te merkez Meram ilçesinde meydana geldi. Aziz Kocayiğit, iddiaya göre arkadaşı Oğuzhan Koyunsever'in bıçakladığı Ali Çalışır'ın (35), tedavisinin ardından geldiği polis merkezinden ifade verip otomobiliyle ayrıldığını fark etti. Kocayiğit, yanındaki arkadaşı Muhammet Ali Yorgun ile Çalışır'ın peşine düştü. Aracıyla, Çalışır'ın otomobilinin önünü kesip, tabancayla ateş açtı. Çalışır'ın yanındaki Anşana K. (50) sol omzundan vurulup yaralandı. Olay sonrası kaçan Aziz Kocayiğit polis ekiplerince yakalandı.
'ARACIN DURMASI İÇİN LASTİĞE ATEŞ ETTİM'
Gözaltına alınan Aziz Kocayiğit, emniyette verdiği ifadesinde, Ali Çalışır ile arkadaşı Oğuzhan Koyunsever'in kavga ettiğini ve ayırmaya çalıştığını belirterek, ''Ben ayırmak için aralarına girdim. Ali Çalışır, bana da vurmaya başladı. Yerden aldığı taşla her yerime vuruyordu. Ali Çalışır'ın elinde şiş olduğunu görünce olay yerinden uzaklaştım. Bir arkadaşımın arabasını alıp arkadaşım Muhammet Ali ile birlikte polis merkezinin önüne geldim. Ali'nin arabasının hareket ettiğini gördüm. Bir süre takip ettikten sonra aracımı, onların önüne kırdım ve durdular. Ben kapıya yöneldiğimde, otomobille kaçmaya başladılar. Ben aracın durması için lastiğine doğru ateş ettim'' dedi.
Tabancanın tutukluluk yaptığını öne süren Kocayiğit, ''Tabanca ilkinde tutukluluk yaptı, ikinci attığımda silah ateş aldı. 4 el ateş ettim. Aracın lastiğine ve bagaj kısmına korkutmak amaçlı ateş ettim. Araçta Ali Çalışır ve yeğeni olduğunu sanıyordum. Başka birilerinin olduğunu bilseydim ateş etmezdim" diye konuştu. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen Kocayiğit, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 
KARŞI TARAF 'UZLAŞTIK' DEDİ, ŞİKAYETTEN VAZGEÇTİ
Konya 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan yargılanan Aziz Kocayiğit, mahkemedeki savunmasında tabancayla ateş eden kişinin o sırada yanında bulunan arkadaşı Muhammet Ali Yorgun olduğunu öne sürdü. Bunun üzerine Yorgun da gözaltına alındı. Suçlamayı kabul etmeyen Yorgun, tabancanın Aziz Kocayiğit'e ait olduğunu ve onun ateş açtığını söyledi. Yorgun da mahkeme kararıyla tutuklandı. Bu sırada olay sırasında yaralanan Anşana K. ile Ali Çalışır, yanlarında bulunan Fatma Çalışır, Hüseyin Çalışır ve Kamer Öztürk, karşı tarafla uzlaştıkları gerekçesiyle şikayetlerinden vazgeçti. 
18 YIL 4'ER AY HAPİS CEZASI
Tutuklu Aziz Kocayiğit ve Muhammet Ali Yorgun, yargılandıkları Konya 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce 2016 yılı Şubat ayında görülen karar duruşmasında, otomobildeki Fatma Çalışır, Hüseyin Çalışır ve Kamer Öztürk'e karşı 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan beraatlarına karar verildi.  Aziz Ali Çalışır ve Anşana K.'ye yönelik 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarından ise 18 yıl 4'er ay hapis cezası ile tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. 
YARGITAY, YEREL MAHKEMENİN KARARINI BOZDU
Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi, sanıklar Aziz Kocayiğit ve Muhammet Ali Yorgun'un, 'kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçunun otomobildeki diğer 3 kişiye yönelik olarak da değerlendirilmesi gerektiğini belirtip, yerel mahkemenin aldığı hükmün bozulmasına karar verdi. 
Sanıklardan Muhammet Ali Yorgun'un amcası Mahmut Yorgun, Yargıtay'ın aldığı karara tepki göstererek şunları söyledi:
"Yeğenime yerel mahkeme 18 yıl hapis cezası verdi. Yargıtay ise bu kararı bozdu ve daha fazla ceza verilmesini talep ederek dosyayı yerel mahkemeye geri gönderdi. Bu olaya adaletsizlik gözüyle bakıyoruz. Bunun düzeltilmesini talep ediyoruz. Yaralanan kişi ve diğer kişiler davacı olmadı. Bize göre çok ağır bir ceza oldu. Yargıtay'ın cezayı bozmasıyla daha fazla ceza alacaklar. Bir yaralama suçunda, verilebilecek bir ceza olmadığı kanaatindeyiz.''

Yorumlar (0)
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 03 Ocak 2020
İmsak 06:51
Güneş 08:22
Öğle 13:14
İkindi 15:34
Akşam 17:55
Yatsı 19:21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 17 37
2. Başakşehir 17 33
3. Trabzonspor 17 32
4. Fenerbahçe 17 31
5. Beşiktaş 17 30
6. Alanyaspor 17 29
7. Galatasaray 17 27
8. Malatyaspor 17 24
9. Gaziantep FK 17 24
10. Göztepe 17 23
11. Denizlispor 17 22
12. Çaykur Rizespor 17 20
13. Gençlerbirliği 17 18
14. Kasımpaşa 17 15
15. Konyaspor 17 15
16. Antalyaspor 17 14
17. Ankaragücü 17 12
18. Kayserispor 17 10
Takımlar O P
1. Hatayspor 17 36
2. Erzurum BB 17 30
3. Keçiörengücü 17 28
4. Menemen Belediyespor 17 28
5. Akhisar Bld.Spor 17 27
6. Bursaspor 17 27
7. Ümraniye 17 25
8. Adana Demirspor 17 24
9. Balıkesirspor 17 24
10. Altay 17 24
11. Fatih Karagümrük 17 23
12. Giresunspor 17 21
13. İstanbulspor 17 19
14. Altınordu 17 18
15. Osmanlıspor 17 13
16. Boluspor 17 13
17. Adanaspor 17 12
18. Eskişehirspor 17 6
Takımlar O P
1. Liverpool 20 58
2. Leicester City 21 45
3. Man City 21 44
4. Chelsea 21 36
5. M. United 21 31
6. Tottenham 21 30
7. Wolverhampton 21 30
8. Sheffield United 21 29
9. Crystal Palace 21 28
10. Arsenal 21 27
11. Everton 21 25
12. Southampton 21 25
13. Newcastle 21 25
14. Brighton 21 24
15. Burnley 21 24
16. West Ham 20 22
17. Aston Villa 21 21
18. Bournemouth 21 20
19. Watford 21 19
20. Norwich City 21 14
Takımlar O P
1. Barcelona 18 39
2. Real Madrid 18 37
3. Sevilla 18 34
4. Atletico Madrid 18 32
5. Real Sociedad 18 31
6. Getafe 18 30
7. Athletic Bilbao 18 28
8. Valencia 18 28
9. Levante 18 26
10. Villarreal 18 25
11. Granada 18 24
12. Osasuna 18 23
13. Real Betis 18 23
14. Real Valladolid 18 20
15. Deportivo Alaves 18 19
16. Eibar 18 19
17. Mallorca 18 15
18. Celta de Vigo 18 14
19. Leganés 18 13
20. Espanyol 18 10
izmir escort