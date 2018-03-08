Yargılanmasına başlanan Emrah Serbes, ağlayarak ifade verdi

İZMİR- Aydın yolundaki kazada, Ayhan Özçelik (59), eşi Nilgün Özçelik (51) ve kızı Zeynep Özçelik'in (16) ölümüne neden olan 'Behzat Ç.'nin senaristi yazar Emrah Serbes'in, 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebep olmak' suçundan 22,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı. Tıraş olduğu, takım elbise giydiği görülen Emrah Serbes, ifade verirken ağladı. Kaza kurbanı ailenin geride kalan tek ferdi Ahmet Mert Özçelik'in (24) avukatı Burcu Ece Güler duruşma öncesi yaptığı açıklamada, "Savcılık aşamasında yapılan sorgulamada hem sürücünün alkollü olduğu hem de sürücünün değiştirilmiş olduğu ortaya çıktı. Mahkeme heyeti de duruşma öncesi yaptığı bilirkişi incelemesiyle Emrah Serbes'in sekizde sekiz kusurlu olduğunun raporunu dosyaya eklettirdi. Bizim için önemli olan sürücünün alkollü olduğunu ispatlamaktı, kuvvetli deliler dosyaya girdi" dedi.

Kaza, 22 Eylül 2017 tarihinde saat 04.30 sıralarında, İzmir- Aydın otoyolu Torbalı Kavşağı yakınlarında meydana geldi. İzmir'den Aydın yönüne giden Ayhan Özçelik yönetimindeki 35 TV 9335 plakalı otomobile, arkadan gelen 34 NT 5005 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan Özçelik'in kullandığı otomobil taklalar attı. Kazayı gören diğer sürücülerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, sürücü Ayhan Özçelik ve kızı Zeynep Özçelik'in öldüğünü belirledi. Kazada ağır yaralanan Nilgün Özçelik ise Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yolda kalbi duran ve yapılan müdahalelerle yaşama döndürülen Nilgün Özçelik, Ege Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yoğun bakıma alınan Nilgün Özçelik, kazadan 12 gün sonra yaşamını yitirdi. Kazada ölen baba, anne ve kızları, Manisa'nın Soma ilçesinde toprağa verildi.

Kazanın ardından, otomobili kendisinin kullandığını öne süren Kenan Doğru tutuklandı. Behzat Ç. kitaplarının yazarı Emrah Serbes, kazadan 6 gün sonra sosyal medya üzerinden itiraf mektubunu paylaşarak, kazanın sorumlusunun kendisi olduğunu açıkladı. Torbalı Adliyesi'ne gelen Serbes, suçunu itiraf ederek teslim oldu. İfadesinin alınması ardından Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Serbes, tutuklandı, Kenan Doğru ise tahliye edildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ederken, hazırlanan bilirkişi raporunda da Emrah Serbes'in asli ve tam kusurlu olduğu belirtildi. Raporda Serbes'in alkollü araç kullandığı, aşırı hızlı olduğu için şerit ihlali yaptığı ve takip mesafesine dikkat etmediği yer aldı. Öte yandan kazada yaşamını yitiren Ayhan Özçelik'in ise herhangi bir kusurunun bulunmadığı hazırlanan raporla soruşturmaya eklendi.

BİLİNÇLİ TAKSİRLE HAPİS CEZASI İSTENDİ

Yazar Emrah Serbest'e yönelik Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı fezleke, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. İzmir'de savcılığın ikinci kez yaptığı inceleme ve değerlendirme sonrasında iddianame tamamlayıp yargılamanın yapılacağı mahkemeye gönderdi. Serbes için, 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebep olmak' suçundan 22.5 yıla kadar hapis cezası istendi. Savcılık ayrıca, Emrah Serbes'in üç yıla kadar araç kullanmaması için ehliyetine el konulmasını da talep etti. Kaza sırasında Serbes ile aynı araçta olan ve ilk aşamada aracı kendisinin kullandığını ileri süren arkadaşı Kenan Doğru için de 'suçu üstlenmek' suçundan 2 yıla kadar hapis cezası istendi.

KENDİ İNCELEMESİNİ YARGILAMAYI BEKLEMEDEN YAPTIRDI

İzmir 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davada mahkeme heyeti bir ilke imza attı, genel teamüllerin dışında, duruşmaya başlamadan yeniden bilirkişi incelemesi istedi. Mahkemenin istediği incelemeyi yapan bilirkişi, Emrah Serbes'i tam kusurlu bulduğu raporunda kusurları da tek tek saydı. Raporun sonuç bölümüne göre, Emrah Serbes, gece vakti, yağmurlu havada, ıslak zeminde seyir halinde iken yola gereken önem ve dikkati göstermedi. Araçların savrulmasından da anlaşılacağı üzere aşırı hız yaparak, aracın seyrini, hava, yol, görüş ve trafik akımını dikkate almadı. Aracı müteyakkız bir şekilde ve tedbir alabilecek düzeyde kullanmadı. Görüş uzaklığını kontrol altında bulundurmadı. Önünde giden araca tehlikeli biçimde yaklaştı. Takip uzaklığını korumadı. Önünde kendi şeridi üzerinde bulunan araca arkadan çarptı. Dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranışlarda bulundu. Bu nedenlerle asli ve tam kusurlu olduğu belirtildi. Diğer aracın sürücüsü olan Ayhan Özçelik ise kusursuz bulundu.

AVUKAT AÇIKLAMA YAPTI

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne denk gelen duruşma öncesi, kaza kurbanı ailenin geride kalan tek ferdi Ahmet Mert Özçelik'in avukatı Burcu Ece Güler açıklama yaptı. Güler, "Bizim için önemli bir gün. Savcılık aşamasında yapılan sorgulamada hem sürücünün alkollü olduğu hem de sürücünün değiştirilmiş olduğu ortaya çıktı. Mahkeme heyeti de duruşma öncesi yaptığı bilirkişi incelemesiyle Emrah Serbes'in sekizde sekiz kusurlu olduğunun raporunu dosyaya eklettirdi. Bugün tanıklar dinlenecek ve müvekkilim dinlenecek. Bizim için önemli olan sürücünün alkollü olduğunu ispatlamaktı. Bununla ilgili dosyaya kuvvetli deliler girdi, yine süratli olduğu ispatlandı. Müvekkilim bir gece telefonla, ailesinin yok olduğunu öğrendi. Ancak Emrah Serbes altı gün boyunca saklanıp ailesiyle vedalaştığını ve cezaevi şartlarına kendisini hazırladığını itiraf etti" dedi.

SERBES, AĞLAYARAK İFADE VERDİ

Duruşmaya tutuklu sanık Emrah Serbes, tarafların avukatları ve yakınları katıldı. Duruşmada, tıraş olduğu gözlenen, takım elbise giyen Emrah Serbes, ifade verdi. Yazar olduğunu söyleyen ve ifade vermeye başladıktan kısa süre sonra ağlayan Emrah Serbes, "Olayın olduğu zaman bir proje üzerinde çalışıyordum. Bir haftalık tatile gitmeye karar verdim. Bunun için şoför arıyordum. Kenan (Doğru) da benim arkadaşım. Şoförlük işi aradığını öğrendim. Şoförlüğü kabul etti, hatta o gün maaşını da verdim. İzmir'e kadar arabayı Kenan kullandı. Otoban gişelere kadar arabayı Kenan kullandı. Gişeleri gördüğüm sırada aracı ben aldım. 30-40 kilometre kullanacaktım. Sonrasındaki oto yoldaki benzin istasyonunda dinlenecektik. Kenan da orada dinlenme fırsatı bulacaktı" dedi.

'DİREKSİYONA GEÇİNCE YAĞMUR YAĞDI'

Aracın direksiyonuna geçtikten sonra yağmur yağmaya başladığını anlatan Serbes, "Direksiyona geçtikten hava yağışlı olduğu için orta şeritten gitmeye başladım. Yokuştan çıktığım sırada araç birden önüme çıktı. Yavaşlamaya çalıştım, kurtarmaya çalıştım, ancak başarılı olamadım. Yol da kaygan olduğu için önümdeki arabaya çarptım. Çarpmanın etkisiyle takla attık, hava yastıkları açıldı. Biz sunroof'tan dışarıya çıktık. Diğer aracın yanına gittiğimde durumu daha kötüydü. Direksiyondaki sürücü ölmüştü, yanındaki kadın ağır yaralıydı. Az ilerde de kız yaralı yatıyordu. Bunun üzerine Kenan'ın yanına gittim ve kazayı yüklenemeyeceğimi söyledim. Kenan ile çok uzun süre konuşmadık. Jandarma geldi, Kenan suçu üstlendi. 112 ekipleri geldi ben de onlara bizim sağlık durumunuzun iyi olduğunu, diğer yaralılarla ilgilenmelerini söyledim. Sonra jandarma karakoluna gittik, ifade verdik. Savcılığa gittik. Savcı Kenan'ın ifadesini aldıktan sonra tutukladı. Ben de bu sırada adliyede bekliyordum. Yaptığım hataydı, bari adliyede bekleyeyim dedim. Yakınlarım geldi" diye konuştu.

'DOKTORUMA SÖYLEDİM ALKOL ALDIM'

Yakınlarıyla cezaevine gittikten sonra İstanbul'a dönmek üzere yola çıktığını, bu sırada doktorunu aradığını ve gelirken alkol alacağını söylediğini de ifadesinde anlatan Emrah Serbes, "Doktoruma yolda psikolojimin iyi olmadığını söyledim. Alkol almak istediğimi söyledim. Onun izniyle de içtim. Sabah kliniğe gittim. Doktoruma kazayı anlattım. Sonra avukatımı arayıp olayı anlattım. Böyle olamayacağını, teslim olmak zorunda olduğumu söyledim, ömür boyu bu yükle yaşayamazdım. Doktoruma söyledim, teslim olacağım ona da anlattım. 1 - 2 gün ilaç almadım. Durumuma baktım. Kendimi iyi hissettikten sonra da gelip teslim oldum" dedi.

Bu sırada mahkeme başkanının otomobilde bulunan viski ile bira şişelerini sorması üzerine Emrah Serbes, "Viski şişesinin yarım değil tam olması lazımdı. Bodrum'da içmek üzere yanımıza almıştık. Ben yolda sadece soğuk kahve içtim. Ben arabada İstanbul'da bulunduğum sırada alkol alırım. Yanımda şoförüm olur ve onlar beni götürür. Kazadan bir ya da iki gün önce sahilde bira içmiştim. Anaçta bulunan şişeler o zamandan kalmadır" dedi.

Kazada ailesinden üç kişiyi kaybeden Ahmet Mert Özçelik ise Emrah Serbes'in ifadesini ağlayarak dinledi.



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