Yaralının kamyonetle hastaneye kaldırılması olayına ilişkin valilikten açıklama

BURSA'nin İznik ilçesinde dün meydana trafik kazasının ardından yaralının kamyonetle hastaneye kaldırılmasıyla ilgili valilik tarafından yapılan açıklamada, başka bir hasta taşıyan 112 Acil Sağlık ekibinin yaralıya müdahalesi sırasında, tüm uyarılara ve önleme girişimine rağmen çevredekilerin ikinci ambulansı beklememesi nedeniyle olayın yaşandığını ve soruşturma başlatıldığını belirtti.Bursa Valiliği, dün İznik ilçesinde meydana gelen trafik kazasının ardından bazı internet sitelerinde ‘Ambulans Gelmeyince Kamyonet Kasasında Hastaneye Kaldırıldı’ başlıkla çıkan haberlerin ardından açıklama yaptı. Başka bir hasta taşıyan 112 Acil Sağlık ekibinin yaralıya müdahalesi sırasında, tüm uyarılara ve önleme girişimine rağmen çevredekilerin ikinci ambulansı beklememesi nedeniyle yaşandığı, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtilen açıklamada şöyle denildi:"Bursa İznik’te motosikletin yayaya çarpması sonucu saat 15.06 civarı meydana gelen trafik kazası ile ilgili olarak komuta merkezi tarafından İznik İlçesi’ndeki 2 ambulansın görevde olması nedeniyle ihbar yerine yakın en uygun ambulans çıkarılmıştır. Bu esnada Komuta Kontrol Merkezimiz tarafından farklı bir vakaya görevlendirilen 112 ambulansımız yatalak bir vakayı alarak, hastaneye doğru seyir halindeyken, kazanın gerçekleştiği olay yerindeki yaralıyı görünce durmuş, yaralıya ivedilikle ilk ve acil yardımı yapmış sırt tahtasına almıştır. Ekip tarafından; ambulanslarında başka bir hasta olduğu için kazazede güvenlik amaçlı, sırt tahtasıyla birlikte yol ortasından kaldırıma alınıp ilk müdahalesine devam edilmiştir. Olay yerinin çok karışık, vatandaşların panik halde olması ve 112 ekibi tarafından kaza mahalline başka bir ambulansın gelmekte olduğu söylenmesine rağmen, vatandaşlarımız yoldan geçen bir aracı çevirerek apar topar sırt tahtasıyla birlikte hastayı araca bindirmiştir. 112 ekibimiz tarafından ambulansın beklenmesi gerektiği konusunda vatandaşlar ikna edilmeye çalışılmış fakat o karmaşada ekipteki Acil Tıp Teknisyeni de kazazedeyle birlikte araçla hareket etmiştir. Olayla ilgili olarak inceleme başlatılmıştır."

FOTOĞRAFLI