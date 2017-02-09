Yaralıları taşıyan ambulansa saldırdılar

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, () - ŞANLIURFA'nın Bozova İlçesi'nde, servis minibüsü şoförleri arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı. Kavgaya karışan bazı kişiler, yaralıları taşıyan ambulansa saldırdı.

Olay, akşam saatlerinde ilçe merkezinde meydana geldi. Servis minibüsü şoförleri arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, tarafların yakınlarının da katılımıyla taş, sopa ve bıçakların da kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine ambulans sevk edildi. Kavgaya karışan bazı kişiler, yaralıların taşındığı ambulansa saldırdı. Ambulans hızla olay yerinden uzaklaşarak, yaralıları Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, ambulansta hasar oluştu.

Polis, olaya karışan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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